Una venezolana que vive en España desvela qué producto se llevaría si se fuera del país: "No podría vivir sin esto"

En cuestiones de belleza no hay nada escrito, pero si en algo estamos de acuerdo todos es que, sea cual sea la situación, nos gusta estar guapos, más si es recurriendo a nuestros trucos estéticos.

Para esta joven venezolana que vive en España tiene claro cuál es su mayor secreto de belleza. De hecho, su vídeo publicado en la red social con mayor cobertura del momento, TikTok, ya ha recibido múltiples comentarios de personas que están totalmente de acuerdo y otras que no tanto.

La creadora de contenido @alegricabre comienza diciendo cuál es su number one de "Top cosas que si el día de mañana me tuviese que ir de España 1000x1000 me tendría que llevar mínimo 20 unidades de cada una porque ahora yo, sin ellas, no puedo vivir."

El mayor secreto de belleza

La creadora de contenido tiene claro que, para ella, algo sin lo que no podría vivir sería sin su perfilador de labios que compra en el conocido supermercado español Mercadona. "Amiga, esto no solo es un perfilador de Mercadona."

Su afirmación es tan sentenciadora que asegura lo siguiente: "Me atrevo a decir que es el perfilador más comprado de toda España. A mí que no venga a decirme TikTok que hay perfiladores mejores, que seguro que sí. Pero esto... esto es adictivo, cariño."

El inconfundible acento venezolano de la protagonista del vídeo, sumado a la gracia y firmeza con la que habla de este lápiz de labios, ha conseguido que el TikTok ya haya sido reproducido por múltiples personas en menos de 20 horas que lleva publicado.

El mejor lápiz de labios es del Mercadona

"La reina Bad Gyal nos hizo adictas a esta cosa", afirma la joven, que continúa narrando a lo largo del vídeo las bondades de este perfilador de labios low cost.

Incluso se atreve a decir que gracias a este producto, miles de personas no han pasado por el quirófano. "Ha hecho que yo y media España no nos inyectemos los labios. Aún puedo tener unos labios que parece que están pinchados."

Para los interesados, la tiktoker confirma cuál es el color exacto que debes elegir en el supermercado "El número 6 del Mercadona. Color canela."

"Sí, cariño. Si hay algo que sabemos hacer muy bien las españolas son unos buenos lip combo", asegura con desparpajo para, a continuación, hacer una demostración de cómo pintarse unos labios para que parezcan más voluminosos. "Usted agarra su lapicito número 6 del Mercadona..."

Tal es su grado de felicidad cuando termina de maquillarse los labios que continua con su TikTok. "¿Usted está viendo estos labios? Cualquiera piensa que fui hace 10 minutos a pinchármelos. Es el lip combo español 10 de 10."

El maquillaje de las españolas

La protagonista del vídeo de TikTok confirma lo que para otras muchas culturas es una realidad: "Quítense la creencia de que las mujeres españolas solo se pintan los labios de rojo. En Latinoamérica pensamos que todas bailan flamenco y tienen los labios pintados de rojo siempre."

Para la joven, "ese es nuestro estereotipo de española coqueta", lo cual coincide con una leyenda muy extendida ante cómo se maquillan las mujeres españolas. Pero ella lo que quiere es enfatizar lo maravilloso que es el lápiz de labios del Mercadona.

"Sí, amiga. Si yo me tengo que ir de este país, me voy a tener que llevar muchos de estos. Mis amigas que me vayan a visitar al país donde viva, que sepan que este va a ser mi regalo." Y concluye el vídeo afirmando: "100x100 yo no podría volver a vivir sin esto."