Un abogado alerta sobre los periodos de prueba ilegales en los contratos: "Tu empresa no quiere que lo sepas"

Encontrar trabajo no es tarea fácil; menos aún te ves sometido a un periodo de prueba. Un tiempo del que precisamente habla el abogado y tiktoker @laboral_tips en una de sus últimas publicaciones que ya se ha hecho viral.

El experto advierte sobre la posibilidad de que tu contrato de trabajo sea ilegal, ya que muchas empresas se sirven de este desconocimiento para poder despedir al trabajador sin ningún tipo de derecho.

"Coge tu contrato de trabajo y revisa esto, porque tu periodo de prueba podría ser ilegal y tú podría ser fijo", comienza el vídeo en la red social Tiktok. "Tu empresa no quiere que sepas esto", afirma.

Periodos de prueba ilegales

El periodo de prueba que establece una empresa a un nuevo trabajador no todo el mundo le presta la atención que debería. Este tiempo es algo sumamente importante ya que puede suponer que la persona contratada tenga todos sus derechos reglados.

"Es ese periodo en el que tanto la empresa como tú, trabajador, puedes decir si dimitir, sin tener que dar el aviso y sin tener que justificar absolutamente nada", explica el abogado y protagonista del vídeo de TikTok.

"Tu empresa te puede decir que mañana no continúas porque no lo superas y tú, como trabajador, si no te gusta el trabajo, puedes decir adiós como trabajador" confirma el abogado, añadiendo: "Pero esto tiene un plazo y tiene que estar estipulado en tu contrato de trabajo."

La importancia de leer el contrato

"En el contrato de trabajo, normalmente, en la cláusula tercera, se establece cuál va a ser tu periodo de prueba. Pero esto, ¿quién lo determina?", continua el abogado, haciendo hincapié de la importancia de leer atentamente el contrato de trabajo.

Se debe prestar especial atención a la cláusula que especifica de cuánto tiempo es el periodo de prueba. "El convenio colectivo, que para encontrarlo debes ir a la cláusula 7 de tu contrato", continua el abogado.

"Ahí se especifica cuál es tu periodo de prueba. Lo buscas en Google cuáles son los periodos de prueba en función de tu categoría profesional. No todos los periodos de prueba son de dos meses."

Ilegalidades en el contrato

Ante las advertidas del experto en leyes, el vídeo asegura que aún hay algo más importante que debes saber de tu contrato: "Si en el contrato de trabajo no está especificado el periodo de prueba y se remite al convenio, es decir, cuando pone la duración del periodo de prueba es 'según convenio', el periodo de prueba es ilegal."

El abogado se explica: "Esto quiere decir que tu periodo de prueba no existe, entonces tu contrato de trabajo es indefinido desde el minuto uno."

A continuación, y para finalizar el vídeo que ya ha conseguido decenas de comentarios de seguidores que le hacen preguntas, puntualiza: "Si te finalizaran el contrato durante el periodo de prueba, alegando esto, estaríamos ante un despido porque tu contrato era indefinido y el periodo de prueba está en fraude de ley."

En ese caso, "deberían pagarte si reclamas vía judicial. Esto es importante porque hay trabajadores que dejan su anterior empleo por una oferta de trabajo y al cabo de los pocos días le dicen 'oye, que no superas el periodo de prueba." Y concluye: "Pues además de reclamar el despido, en algunos casos se puede reclamar una indemnización adicional."