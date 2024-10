Una familia estadounidense que vive en España muestra el elemento clave para ir al super: "Muy conveniente"

En TikTok nunca se sabe lo que va a convertirse en un rotundo éxito. La red social del momento está repleta de vídeos virales que enganchan a miles de personas alrededor de todo el mundo, incluso aquello que a algunos nos puede resultar tan cotidiano, para otros puede ser una verdadera locura.

En esta ocasión, ha sido una familia estadounidense la protagonista de uno de los vídeos más reproducidos en las últimas horas. Personas normales haciendo uno de los hábitos más comunes del día a día: ir al supermercado.

Todo parece normal hasta que, al entrar en el establecimiento, se disponen a coger un carrito de la compra para efectuar la compra. De repente, ¡zas! Se encuentran lo que se convierte en el protagonista indiscutible del vídeo: los carros de la compra o, como también se llaman en algunos puntos de España, los carritos carmela.

Los carros de la compra más virales

En el vídeo puede verse como una voz femenina va narrando cómo es hacer la compra en un supermercado cualquiera de España. Un vídeo del que, a priori, no llama nada la atención.

La mujer comienza diciendo, con la cámara enfocando a los carros de la compra de los supermercados: "¿Coges uno de estos?" Todo parece de lo más normal, independientemente de cuál sea la nacionalidad de quien esté viendo el vídeo.

La co-protagonista del vídeo viral de repente, hace un giro inesperado en los acontecimientos y muestra de repente los míticos carritos de la compra que tantas veces hemos podido ver en nuestras casas.

"No coges uno de estos, ¡¡sino que coges uno de estos!!", dice señalando con la cámara a estos carros que también se los conocen como "carrito carmela" en ciertas partes de España, como en Andalucía.

Un vídeo que ha dado la vuelta

Uno de los aspectos más graciosos del vídeo es que la tiktoker @smithsinspain se refieren al carrito de la compra como "carrito de la abuela".

Las decenas de comentarios que el vídeo ha generado no tardaron en aparecer. Algunos como "Yes! Love the carritos de abuelas" o "I totally forgot about these! They're the best!".

Otra evidencia más del cambio cultural entre los diferentes países. A pesar de separarnos miles de kilómetros de Estados Unidos, resulta curioso cómo algo tan común como hacer la compra puede ser tan diferente.