Un australiano que vive en España confirma un mito sobre una costumbre de sus paisanos: "Es 100% cierto"

Son muchos los españoles que ven Australia y todo lo que rodea al país del Pacífico como algo exótico, además de realmente diferente a su cultura. Pero a la inversa parece que resulta del mismo modo.

Así lo demuestra el joven que ha creado uno de los últimos vídeos más virales de las últimas horas en TikTok. Un australiano que ha vivido en España durante un tiempo confirma una de las leyendas que persigue a los habitantes de su país.

El creador de contenido asegura que "Los australianos no conocen de estrés ni del que dirán", confirmando lo que siempre se ha sospechado de ellos: sí, siempre van descalzos por la calle o por cualquier lugar.

Los australianos van descalzos

El vídeo publicado por @aura, protagonista del mismo, habla claro sobre uno de los comentarios que más se escuchan de los australianos. Y es que el joven no deja de negarlo y de asombrarse ante la sorpresa generada en el resto del mundo.

"Esto de que los australianos vamos a todos lados descalzos es 100% cierto", afirma a los pocos segundos de comenzar su TikTok. Lo curioso es con la normalidad que parece contar sus vivencias mientras residía en España.

"Cuando me mudé a España, al País Vasco, trabajaba en la playa de Sopelana y algún día después de estar en la playa fuimos a un supermercado, un Eroski enorme que hay por allí". Comienza la historia que confirma la leyenda que le concierne.

"Salí del coche, no habiéndome ni duchado, ni nada, después de estar en el mar. Obviamente, iba a descalzo también."

Reacciones en España

Que los australianos vayan descalzos por la calle no significa que al resto de la sociedad no deje de sorprender. No es frecuente y, mucho menos, entrar en establecimientos de este modo.

Aun así, el joven protagonista se lo toma con humor y narra su historia de un modo cercano y sin sentirse molesto. "Nada más entrar, un segurata me para y me dice 'ni de coña entras así' y yo flipando."

"Voy descalzo, qué más da. Tengo los pies más limpios que cualquier calzado que puede llevar cualquier persona aquí, a no ser que sean totalmente nuevos", fue la contestación que le dio al guarda de seguridad.

Y añade a su comentario: "¡Además, había un niño en el supermercado yendo en patinete! ¡También había un pájaro! No sé cómo entró el pájaro. Pero es que era un centro enorme, que básicamente era una nave."

El protagonista del video supo acatar muy bien las normas socialmente establecidas y no le quedó otra que calzarse. "Tuve que salir y ponerme las zapatillas para poder volver a entrar."

"A mí, un australiano recién llegado al país me parecía una tontería básicamente. Ya no voy descalzo a ningún lado, al menos en España", asegura, pero igualmente afirma que es una costumbre que ha adquirido plenamente. "La verdad es que ya me acostumbré tanto, que tampoco mucho en Australia. Una pena", dicen finalizando el vídeo.