Un español que vive en Irlanda muestra dónde vive en Dublín y las redes arden: "¿800 euros por eso?"

España vive la situación más crítica de Europa con el alquiler. Hace tan solo unas semanas, el Gobierno anunció una nueva medida de 200 millones de euros para bonos de alquiler con el fin de facilitar el acceso a una vivienda para los jóvenes entre 18 y 35 años. Sin embargo, en el país todavía sobrevuelan huelgas que luchan algo más.

A pesar de estar en el pódium, en Europa los alquileres tampoco presumen de ser especialmente económicos. Mientras que en Londres los precios por alquilar una vivienda han alcanzado este año un récord trimestral, en otras ciudades como Dublín los jóvenes también tienen que apretarse el bolsillo.

Prueba de ello es el vídeo publicado por Álex, un español en Dublín, que muestra su habitación por la que paga 800 euros al mes. Aunque él aparezca aparentemente feliz y confiese que "hay cosas peores", los comentarios en la plataforma arden, debido a la cantidad de dinero que paga por un sitio tan pequeño.

El room tour de un español que vive en Dublín

Álex (@alexpordublín) es un profesor que vive en Irlanda, más concretamente en Dublín. Desde su cuenta de TikTok narra a sus seguidores su día a día, su trabajo e, incluso, su casa, por la que paga 800 euros al mes.

El español ha hecho para su perfil de TikTok su habitación, la que él mismo expresa que es "muy pequeña". En ella simplemente hay una cama y un armario; sin embargo, el tiktoker explica que "por lo menos está cerca del centro".

"Hay cosas mucho mejores", confiesa, pero explica que él, de momento, "está bastante feliz", siendo la ventana el mayor inconveniente que nombra, ya que da directamente a la calle.

Aun así, el español indica que "echa en falta un escritorio", puesto que su vida es únicamente una cama. No obstante, los comentarios sí que parecen tener muchos más inconvenientes, en especial, la cantidad de dinero que paga por solo una habitación.

"¿800 euros por eso? ¿Pero cuánto es el sueldo medio?", es una de las preguntas que aparece en el vídeo a la que el español responde que "hay cosas mucho peores", mientras que da me gusta a un comentario que explica que el sueldo medio en Irlanda está en 4.000.

A pesar de ello, el español recomienda a todos sus seguidores ir a Irlanda, ya que la habitación "es lo de menos". Sin embargo, si estás decidiendo acudir, Álex explica en otro de sus vídeos que, a la hora de elegir casa es "supercomplicado".

"No es como en España, que el cliente tiene el poder", indica, "hay tanta demanda, que tienes que competir con otras personas. Incluso, puede haber caseros que te pidan el salario anual, te evalúen personalmente, te pregunten en qué trabajas, etc, por no hablar de la estafa."