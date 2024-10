Una española que vive en Suiza da la clave para encontrar trabajo allí desde España: "Es lo primero"

Si estás pensando en dar un cambio drástico a tu vida y mudarte a otro país, la recomendación de cualquier persona que ya lo haya hecho es encontrar un trabajo que te permita residir en tu nuevo hogar.

Es justo el contenido del vídeo de una joven española residente en Suiza que, gracias a sus consejos en un vídeo de TikTok, ya acumula decenas de visitas y comentarios.

Para @carlanebulosa, para encontrar trabajo, bien sea en el país que sea, es fundamental seguir sus consejos, mucho más que hacer lo que durante tantos años la gente que ha emigrado por trabajo ha hecho.

Cómo buscar trabajo fuera de España

"Vamos a imaginarnos que yo me quiero mudar a Suiza, no tengo ni idea de Suiza, por dónde empiezo. ¿Qué es lo primero que yo haría?", comienza el vídeo viral de esta tiktoker.

Su respuesta no deja de sorprender ya que, precisamente ella, es creadora de contenido en la red social en la que tiene colgado su vídeo. "Aunque me vaya a tirar piedras sobre mi propio tejado, yo no miraría ni en TikTok y en grupos de Facebook"

Su razón sentencia y hay muchos que están de acuerdo en lo que a continuación dice: "En estas páginas la gente suele ser bastante negativa, y te puede influenciar a la hora de querer o no mudarte."

La joven, que reside en Suiza desde hace un tiempo, afirma que ella "miraría estas redes sociales cuando el proceso estuviera un poquito más avanzado."

El primer paso que debes dar

La tiktoker asegura que el primer paso que hay que dar para encontrar trabajo en cualquier país del mundo, sin importar cuál sea, es "googlear" la embajada española del lugar en el que se quiera residir.

"Como primer contacto, me metería en la embajada española del país al que me quiera mudar." Siempre es el primer resultado del motor de búsqueda, por lo que no hay dificultad alguna.

"Vemos que en el menú hay un apartado en que pone 'viajar a Suiza'. Tiene combinaciones para viajeros, pero también tiene otras secciones como la de establecerse y trabajar, y lo primero que tienes que hacer siempre es mirar si tu oficio tiene reclamo en el país."

La joven y protagonista del vídeo de Tiktok continúa explicando que "lo mejor que puedes hacer es clicar en el apartado de trabajar y al final del todo te viene una lista de todas las webs oficiales para buscar empleo en Suiza."

A continuación, lo único que tienes que hacer es meterte en cada una de esas páginas. "Buscas cómo se dice tu profesión en alemán, francés o italiano, dependiendo de las zonas en las que quieras mudarte y vas viendo qué ofrece."

Concluye diciendo claramente qué es lo más efectivo para encontrar trabajo: "Puedo ir viendo dónde me interesa enviar mi currículum. Te vas metiendo poco a poco y vas buscándote la vida. No tiene más misterio."