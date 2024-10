Una española que vive en Suiza cuenta la "carísima" obligación de los habitantes: "Tienen sus propias reglas"

A pesar de ser, ambos países, pertenecientes al mismo continente y estar relativamente próximos en Europa, Suiza y España tienen costumbres muy diferentes, muchas más de las que podemos llegar a imaginar.

Quizás, una de las más llamativas, a la par que cotidianas, es el hecho de tirar la basura. El vídeo hace referencia a un comentario de un usuario de la cuenta de la protagonista, @carlanebulosa, la cual le pregunta: "¿Qué es esto de que no puedo tirar la basura en cualquier bolsa en Suiza?"

La protagonista del vídeo, aclara cómo se deben tirar los residuos en los contenedores suizos para evitar costosas multas y así contribuir a un medio ambiente más óptimo, por el bien de todos.

La basura en Suiza

La tiktoker reconoce que el simple acto de tirar la basura en su país de residencia, puede resultar impactante y sobre todo, caro. "Que si bolsas especiales, que si las bolsas son de distintos colores dependiendo del municipio en el que vivan..."

Pero asegura que es por una razón que poco a poco, según avanza el TikTok va tomando fuerza. "En Suiza, cada municipio tiene sus propias reglas para gestionar los residuos."

Explica que, según en el municipio de Suiza en el que residas, debes acatar una serie de leyes en referencia a la generación de residuos, tanto orgánicos como reciclable. "En el que yo vivo tenemos las famosas bolsas oficiales, en nuestro caso, amarillas, pero que en otros municipios son de otros colores: blancas, azules..."

Pero asegura que, "si no son bolsas, son unas pegatinas que se ponen en las bolsas normales y corrientes." Es precisamente este hecho lo que genera gran controversia entre los extranjeros, quienes no comprenden cómo pueden seguir esos parámetros cívicos.

Clasificación de la basura en Suiza

Para clasificar correctamente la basura en el país europeo, debes adquirir las bolsas o pegatinas específicas para poder desecharlas correctamente. "Estas bolsas o pegatinas se compran en los supermercados."

Aunque el verdadero problema es el siguiente: "Son tan caras, entre dos y cinco euros la bolsa, no el paquete, la bolsa, porque su precio incluye la tasa de recogida y el tratamiento de la basura."

Española viviendo en Suiza. Montaje de TikTok

Esta acción cambia, nuevamente, según el municipio. "En mi pueblo, el proceso es así: en casa tenemos que separar los residuos en varias categorías (orgánico, papel, bricks, latas, vidrios, plásticos...). Cada uno tiene su propio contenedor o punto de recogida."

"Los residuos no reciclables deben ir a estas bolsas oficiales. Si usas bolsas normales, te arriesgas a que te pongan una multa y la verdad es que no nos la vamos a jugar aquí."

Además, tal y como afirma la protanista del vídeo, "los contenedores están distribuidos por el pueblo y algunos, como el de las latas y los cartones, están en el pueblo de al lado, a 10 minutos en coche o dos horas andando."

Por qué es tan caro

"Supuestamente, este sistema suizo pretende fomentar el reciclaje y que cada persona sea consciente de los residuos que genera. Cuanto más residuos produzcas, más bolsas tendrás que comprar y, por tanto, más pagas."

Una lógica, a priori, bastante clara. "Muchos, en vídeos anteriores, me habéis comentado que os parece bastante justo este sistema. Otros, que lleváis más tiempo aquí, sí me dijisteis que sí existe una tasa anual por la recogida de basura y, que aunque todavía no me haya llegado, ya me llegará.

"Ya me han dicho que suele rondar entre los 100 y los 200 euros al año, que no es mucho." Otra declaración más que nos confirma que Suiza es un país realmente caro.