Una cubana que vive en España da su opinión de los españoles tras la DANA de Valencia: "Es lo más triste"

"Yo, como cubana, me he quedado impresionada con la fuerza y la actitud de los españoles, del pueblo, con esto que ha pasado en Valencia", así empieza el viral testimonio de Ana, una joven cubana que lleva dos años viviendo en nuestro país.

La joven ha compartido en su cuenta de TikTok un aplaudido vídeo reflexionando sobre el comportamiento de la ciudadanía ante la desgracia ocurrida en Valencia. Además, la joven, que ronda los 270.000 seguidores en la red social china, ha mostrado su rechazo a la actuación de los políticos ante la tragedia.

Ana, natural de Cuba y residente en Galicia desde hace dos años, muestra así su plena admiración hacia el pueblo español, y manda un mensaje lleno de optimismo que ha corrido como la pólvora en las redes sociales en pocas horas.

"Me he dado cuenta de que los españoles, las personas del pueblo, los influencers que están difundiendo información, las personas que están yendo a ayudar como voluntarios... todos han tenido mucha más organización. Son tan solidarios, tienen una fuerza increíble... y el Gobierno no hace nada", afirma esta joven.

Además, Ana se muestra especialmente combativa con las autoridades, tanto autonómicas como estatales, y comprende el hostil recibimiento que sufrieron en las embarradas calles de Paiporta. "Se lo merecen, primero tenían que haber evitado esto, advirtiendo de lo que iba a ocurrir", afirma.

"Cuando pasa algo de verdad, algo en lo que tienen que actuar y representar de verdad a su país, llegaron un montón de días después a no solucionar nada", se lamenta la creadora de contenido.

Además, la tiktoker cubana considera que las autoridades competentes actuaron tarde y mal, y que debieron proveer de los medios suficientes, tanto humanos como técnicos, a las zonas afectadas desde el primer momento.

"El pueblo español es muy fuerte"

"Nosotros, como seres humanos todavía nos seguimos peleando y dividiendo por política, cuando, sinceramente, a ningún partido le importas tú ni le importa nadie, sólo le importan ellos mismos, nada más", concluye la joven su alegato.

El vídeo está teniendo un gran recorrido en la red social china, en la que ha conseguido en apenas 24 horas más de 200.000 visualizaciones y más de 22.000 interacciones.

La mayoría de comentarios suscriben de principio a fin las palabras de Ana, y en todos ellos subyace una idea que está presente en todo el vídeo: "El pueblo español es muy fuerte".