Un español que vive en Irlanda desvela la peculiar forma con la que aprende inglés: "Me di cuenta de este botoncito"

Aprender inglés es una de las tareas pendientes de cientos de personas que lo ven, prácticamente, imposible. Sin embargo, @mate_five, creador de contenido en TikTok explica en una de sus últimas publicaciones la sorprendente manera que tiene para aprender el idioma y poder examinarse de una prueba oficial.

El joven protagonista del vídeo revela como se está preparando el examen de inglés, IELTS, para poder irse a Australia a través de un innovador método al que todos tenemos acceso y que, sin embargo, pocos saben.

Durante el vídeo, su único protagonista muestra cómo, con una herramienta de inteligencia artificial, está aprendiendo el idioma de una manera sencilla y con unos resultados excelentes.

Inteligencia artificial para aprender idiomas

"En dos días tengo mi examen de inglés IELTS para poder irme a Australia", comienza el joven, despertando la curiosidad de sus seguidores. A través de su video, comparte su experiencia todos aquellos que buscan mejorar su fluidez en inglés.

"¿Sabéis con qué he estado estudiando? Con ChatGPT y te voy a enseñar cómo", dice, generando interés sobre su método. El joven relata que, hace unos meses, mientras usaba la app, notó un botón que lo llevó a explorar más a fondo.

"Es una IA a la que tú le puedes preguntar cosas", explica, enfatizando la facilidad de acceso a esta herramienta. La interacción comienza de manera sencilla: "Hello, could you ask me some questions about life?". A partir de ahí, ChatGPT le responde de manera pertinente, ofreciendo un diálogo dinámico.

Una de las características más útiles de ChatGPT es su capacidad para proporcionar retroalimentación instantánea. "In my free time I love studying English. Can you give me some feedback or maybe my score based on the IELTS speaking?" pregunta el joven.

La respuesta de ChatGPT es clara y constructiva: "It’s great that you enjoy studying English in your free time. For the IELTS, it’s important to elaborate a bit more." Esta interacción no solo le ayuda a mejorar su vocabulario y estructuras gramaticales, sino que también le brinda la confianza necesaria para hablar.

Un profesor particular en el móvil

El joven enfatiza lo que hace que este método sea tan efectivo: "O sea, es que es perfecto. Es como tener un profesor particular de inglés a tu lado, lo que pasa que es una máquina. Es un poco raro, lo sé, pero perfecto."

Esta percepción refleja cómo la tecnología ha transformado la educación, haciendo que recursos que antes eran inaccesibles estén al alcance de todos.

Uno de los mayores obstáculos que enfrentan muchos estudiantes de idiomas es la falta de práctica oral. El joven menciona que esta herramienta es ideal para quienes necesitan practicar su speaking, pero no tienen a nadie con quien hablar o sienten vergüenza.

"Lo puedes hacer tú solo, en tu casa, en tu habitación, con la inteligencia artificial. A mí me parece una pasada", concluye con entusiasmo.