Un andaluz que vive en Holanda muestra su indignación por un cambio: "¡Es que no es sano!"

Hay quien adora los meses del frío y todo lo que ello conlleva: ropa, lluvia, planes sin calor y hasta el cambio de hora. Pero también, por el contrario, existe una parte de la población, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentre, que lo lleva francamente mal.

Es el caso de un joven gaditano residente en Holanda que, a través de un divertido vídeo que el mismo ha subido a la red social TikTok, narra el "drama" que está viviendo con el cambio horario.

"Tenemos que hablar de una cosa que qué quieres que te diga, pero a mí me amarga la existencia. Aquí y en Holanda, bueno, y yo creo que en toda Europa, quillo", comienza diciendo en lo que se convierte en todo un discurso en contra de esta ley horaria.

El cambio de hora en Holanda

Este joven gaditano que reside en el país europeo, ha captado la atención de sus seguidores al expresar con humor y frustración cómo el cambio de hora y la falta de luz afecta su día a día.

Un video que refleja la realidad de muchos que enfrentan los largos inviernos del norte de Europa. "Tú te puedes creer esto del cambio de hora que estaba yo ayer aquí, de noche, que a las 3 eran las 2, que muy bien, que estaba yo de fiesta y me alargaron un poquito más la fiesta... de puta madre!"

El tiktoker continua con su, ya conocido, inigualable acento y tono sarcástico: "Pero 'quillo', que hoy estaba dando una vuelta por el centro, aquí en Holanda, ¡y las 17:20 ya era de noche!"

"Pero es que el mes que viene, dentro de 30 días, a las 16 h es de noche aquí, ¡¡en Holanda!! ¿Tú te puedes creer que esto es normal?", continua con indignación y gracia frente a la cámara.

Cómo le afecta este cambio

El video plantea cómo la falta de luz solar en invierno, especialmente en el norte de Europa, puede afectar la salud mental. La reducción de la luz natural es una causa conocida de depresión estacional, una condición que afecta a millones y se asocia con bajos niveles de energía y ánimo.

El tiktoker lo expresa con franqueza: "¡Mucha salud mental, pero nos están consumiendo con el cambio de hora! ¡A mí no me ayuda que no vea el sol durante tres o cuatro meses en invierno, chiquillo! ¡Que no es sano!", exclama con indignación.

@jesusansal todos en contra del cambio de hora porfavor ♬ original sound - jesus

Además, en su video, el joven expresa su nostalgia por los veranos en Cádiz, donde a las 22:30 aún se puede disfrutar de un atardecer en la playa. "Me gusta un horario de verano. En mi Cádiz, que son las 22.30 y estás viendo el atardecer desde la playa. ¡Eso me da a mi vida!"

Para él, la falta de luz en Holanda se traduce en menos energía y en una rutina poco saludable, donde a las seis de la tarde solo tiene ganas de “cenar, tomarme un té y acostarme.”

"Te lo digo de verdad... a mí no me ayuda que no vea el sol durante tres o cuatro meses en invierno, ¡chiquillo! ¡Qué no es sano! ¡¡A mí esto me va amargando poquito a poco!!"

El vídeo, que ya acumula decenas de visitas y comentarios, termina diciendo... "¡Para que van a meter a la gente todo el día a oscuras! ¡Es que no es sano! Que la gente tiene que ver el sol. Que venga alguien y me lo explique... ¡Qué por algo se hará!"