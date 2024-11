María Adánez, baja de última hora en la nueva temporada de 'Bake Off': TVE anuncia quién será su relevo en el talent

La segunda temporada de Bake Off: Famosos al horno en TVE vive un cambio de última hora. La actriz María Adánez se cae del grupo de famosos que participará en el talent culinario. Por problemas de agenda, la intérprete de La que se avecina será baja. Sin embargo, la Corporación ya ha encontrado a su relevo. Tal y como ha anunciado el ente público: el modelo y actor neerlandés Mark Vanderloo será quien se adentre en esta nueva aventura entre harina y azúcar.

El ex de la modelo Esther Cañadas se convierte en un relevo rápido, dado que las grabaciones del programa producido por Boxfish para RTVE comienzan este mismo jueves 21 de noviembre. Vanderloo formó con la maniquí albaceteña una de las parejas más famosas de finales de los 90 y es considerado uno de los modelos masculinos más importantes de los 90 y de los 2000.

Vanderloo se une al resto de concursantes confirmados: la cantante Yurena, la periodista Isabel Gemio, la presentadora Lidia Torrent, la actriz Carmen Morales, la presentadora Cristina Tárrega, la presentadora Nagore Robles, la diseñadora Cósima Ramírez, el piloto de motociclismo Pol Espargaró, el actor Mario Marzo, el vidente Maestro Joao, el torero Finito de Córdoba, el presentador Víctor Sandoval y el cantante Mario Jefferson.

En el programa, presentado por Paula Vázquez y producido por RTVE en colaboración con Boxfish, los famosos aspirantes a pasteleros aprenderán a hacer los postres más espectaculares, descubrirán las recetas más sorprendentes, y vivirán las situaciones más hilarantes. Sus elaboraciones se someterán de nuevo al juicio del exigente y prestigioso jurado formado por el chef Paco Roncero; la repostera Eva Arguiñano y el pastelero Damián Betular.

El vencedor ganará un premio que donará a la ONG de su elección y tomará el relevo a Ana Boyer, ganadora de la primera edición del concurso. Bake Off: Famosos al horno está basado en el formato original The Great British Bake Off de Love Productions y licenciado por BBC Studios Distribution, que ya ha endulzado los hogares de millones de espectadores en más de 40 países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Australia entre otros.

Mark Vanderloo en 'Bake Off: Famosos al horno'.

Se trata de la segunda temporada en la televisión pública, pero la tercera si se cuenta con la primera tanda que hubo en 2021 en Prime Video, también con Paula Vázquez como presentadora y que tuvo de ganador al actor Pablo Rivero.