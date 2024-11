De Isabel Gemio a Yurena y Víctor Sandoval: 'Bake Off' ya tiene los concursantes de su nueva edición en La 1

Casting para la nueva edición de 'Bake Off: Famosos al horno'.

RTVE prepara la segunda edición de: Bake off: famosos al horno, el concurso de repostería de La 1 presentado por Paula Vázquez que busca al mejor pastelero o pastelera de España. Catorce famosos de las más diferentes disciplinas, actores, deportistas, presentadores, cantantes y periodistas, se ajustarán el delantal en esta nueva entrega.

Para esta nueva temporada se ha llevado a cabo un casting muy diverso, en el que se mezclan famosos de todos los ámbitos. A algunos ya les hemos visto competir en talents o realities, demostrando de qué clase de pasta están hechos. Para otros, sin embargo, será su primera vez.

Los participantes que afrontan el reto en esta segunda entrega son la cantante Yurena, la periodista Isabel Gemio, la presentadora Lidia Torrent, la actriz Carmen Morales, la presentadora Cristina Tárrega, la actriz María Adanez, la presentadora Nagore Robles, la diseñadora Cósima Ramírez, el piloto de motociclismo Pol Espargaró, el actor Mario Marzo, el vidente Maestro Joao, el torero Finito de Córdoba, el presentador Víctor Sandoval y el cantante Mario Jefferson.

De entre los debutantes en esto de competir ante las cámaras destacan Mario Marzo, Isabel Gemio, Lidia Torrent, Carmen Morales, Cósima Ramírez, Finito de Córdoba María Adánez o Pol Espargaró. Yurena, Víctor Sandoval, Nagore Robles y el Maestro Joao han participado en varios realities de Telecinco, y Mario Jefferson sabe lo que es que le juzguen semana a semana por Factor X y Operación Triunfo.

En el programa, producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, los famosos aspirantes a pasteleros aprenderán a hacer los postres más espectaculares, descubrirán las recetas más sorprendentes, y vivirán las situaciones más hilarantes. Sus elaboraciones se someterán de nuevo al juicio del exigente y prestigioso jurado formado por el chef Paco Roncero; la repostera Eva Arguiñano y el pastelero Damián Betular.

El vencedor ganará un premio que donará a la ONG de su elección y tomará el relevo a Ana Boyer, ganadora de la primera edición del concurso. La emocionante final logró máximo de temporada y lideró su franja de emisión con un 12,9% de cuota y más de 3,1 millones de espectadores pendientes de una entrega repleta de emoción y sabor con tres recetas finales que fueron una exhibición de creatividad y habilidad culinaria.

Bake Off: famosos al horno está basado en el formato original The Great British Bake Off de Love productions y distribuido por BBC Studios, que ya ha endulzado los hogares de millones de espectadores en más de 2.000 episodios en más de 30 países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Australia entre otros.