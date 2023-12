Cristina Pedroche en sus primeras Campanadas: la intrahistoria del vestido con el que empezó todo

La noche en la que se celebran las Campanas es uno de los momentos más importantes para los españoles y es que son esos segundos en los que todos los hogares tienen la televisión conectada en directo en alguna de las cadenas nacionales para tomar las 12 uvas de la suerte y dar la bienvenida al siguiente año con buen pie.

Sin embargo, también la moda vive un momento muy especial desde el lado de los protagonistas ya que los estilismos de quienes dan las campanadas, también provocan una gran expectación, aunque ninguno como el de Cristina Pedroche (35 años).

Así es, y es que la presentadora de Antena 3 se ha convertido en toda una incógnita año tras año desde que comenzó a dar las campanadas hace 10 años ya. Por eso, el look de Pedroche es, a su vez, otro de los grandes instantes del fin de año. No importa en qué cadena o con qué presentador decidas ver las campanadas porque al menos una vez, todo el mundo cambia de canal para ver el look elegido ese año.

Una tradición más que ha revolucionado el concepto de estilo en esta marcada fecha. Su vestido genera una gran expectación en los hogares españoles y son muchas las personas que incluso se atreven con las apuestas para intentar adivinar el look más esperado del fin de año. En los últimos años, Cristina va más allá para mandar un mensaje con su estilismo, como el del pasado año 2022, en el que la presentadora optó por un diseño en el que ponía el foco en los refugiados y en los derechos humanos.

Sin embargo, todo empezó en 2014 con un vestido de Charo Ruiz. La firma de estilo ibicenco fue precisamente la encargada de comenzar esa tradición de la mano de Cristina Pedroche. El vestido Medusa fue el responsable de abrir la veda de esta tradición, al tratarse de un diseño largo en color negro con semitransparencias y encajes bordados que dejaban poco a la imaginación para así dar comienzo a un nuevo check en las casas de todos los españoles para acabar el año. Además, no era la primera vez que una celebrity lucía este famoso diseño, la modelo Malena Costa también lo llevó a los Premios GQ Hombre del Año 2014.

La presentadora no ha dejado de sorprender ni un solo año desde su comienzo con el vestido de la firma española que triunfa verano tras verano de la mano de influencers y celebrities que la eligen para sus looks estivales en cualquier punto del mundo. Vestidos, caftanes o faldas cargadas de la esencia ibicenca que han lucido modelos como Adriana Lima (42), Alessandra Ambrosio (42) o Nieves Álvarez (49) seguido de personalidades como la reina Letizia (51). Ana Obregón (68) o Georgina Rodríguez (29) han sido otras de las que no han dudado en confiar en la firma made in Spain para sus estilismos veraniegos.

