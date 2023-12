Shannen Doherty se enteró de la infidelidad de su marido minutos antes de operarse de un tumor cerebral

La vida de Shannen Doherty (52 años) ha cambiado radicalmente en el último año. Además de tener que afrontar su diagnóstico de cáncer, la actriz también ha tenido que hacer frente a la deslealtad del que fue su marido durante más de una década, el fotógrafo Kurt Iswarienko (49).

La intérprete de Embrujadas estrenó hace dos semanas su nuevo pódcast, Let's Be Clear, con el que está revelando algunos de los secretos que han marcado su vida y que le persiguen tiempo después.

Apenas ha publicado dos episodios, el último estrenado este lunes, 11 de diciembre, en el que ha estado acompañada por su compañera de reparto en Embrujadas Holly Marie Combs (50). Pero el primero de ellos fue para confirmar o desmentir todas aquellas informaciones que se han dicho durante años de ella. "Olvidaos de lo que habéis escuchado, de lo que habéis leído, de lo que pensáis que sabéis de Shannen Doherty. Esta es su historia y está preparada para contarlo todo. Desde su carrera, a sus relaciones personales, a su lucha contra el cáncer", define la biografía.

"Durante años, la gente ha cogido una parte de mi historia y la ha exagerado. Es algo que me ha afectado a mí, a mi carrera y a mi familia. Acepto toda la responsabilidad de los actos en los que he estado involucrada en mi vida y no voy a culpar a otras personas por ello", comienza Shannen Doherty el repaso sobre su vida.

Este último año ha sido muy complicado para la actriz. En abril, anunció su separación del que había sido su marido durante 11 años y aseguró que el divorcio era lo último que quería, pero que no le quedaba "otra opción". En aquel momento, Shannen Doherty no quiso revelar los motivos de La ruptura, pero ocho meses después ha dado el paso para contarlo públicamente.

Una decisión que no fue fácil de tomar, pero que le comunicó minutos antes de entrar a quirófano para ser operada de un tumor cerebral el pasado mes de enero. Durante dos años, el fotógrafo había mantenido una aventura extramatrimonial. Una vez se enteró, rechazó que le acompañase al hospital al sentirse "muy traicionada".

A pesar de que no contó con el apoyo de su marido, estuvo junto a su madre, hermano y amigos cercanos. "A fin de cuentas me sentí tan poco querida por alguien con quien estuve 14 años, por alguien a quien amaba con todo mi corazón", confiesa 11 meses después. Los trámites de divorcio tardaron en llegar al no encontrarse del todo bien: "Estaba muy confundida y tomaba esteroides y muchas cosas de la cirugía cerebral porque no querían que mi cerebro se hinchara".

A la vez que tenía que hacer frente al postoperatorio, también tenía que enfrentarse a conocer toda la verdad sobre la infidelidad en la que, de manera reiterada, había caído su marido. "Si compartes 14 años juntos y fuiste infiel, ¿no se merece esa persona la verdad absoluta, independientemente de lo mucho que le duela?", se preguntó en aquel momento. Incluso se ha llegado a sentir culpable y la responsable de ello por cómo afectó el cáncer en su matrimonio.

Toda esta experiencia llega a la vez que Shannen Doherty tiene que hacer frente a un nuevo diagnóstico. Hace unas semanas anunció que su cáncer se había extendido también a los huesos en forma de metástasis. Habla abiertamente de ello en el pódcast y cuenta como se ha sentido estos años tras el primer diagnóstico en 2015. "Es complicado y terrorífico. Pero también hay una parte bonita, porque he aprendido mucho de mí. He aprendido sobre la gente de mi familia, de mi propia salud y hasta dónde soy capaz de llegar".

