Shannen Doherty desvela que su cáncer de mama se ha extendido a los huesos: "No me quiero morir"

Malas noticias para Shannen Doherty (52 años). La actriz de Sensación de vivir ha anunciado que el cáncer de mama que padece desde 2020 -y al que ya se enfrentó en 2015- se encuentra en fase cuatro y se ha extendido a los huesos. Será el próximo 6 de diciembre cuando lance el podcast Let's Be Clear with Shannen Doherty, en el que se abrirá en canal sobre su enfermedad, su carrera en Hollywood y los aspectos más desconocidos de su vida.

Ha sido este pasado miércoles, 29 de noviembre, cuando la de Tennessee se ha sincerado a la revista People: "No he acabado de vivir. No me quiero morir", confiesa. Fue el pasado mes de junio cuando la célebre actriz comunicó que el tumor había llegado al cerebro, donde tenía metástasis.

"Cuando te preguntas: '¿Por qué yo?', '¿Por qué tengo cáncer?' y después '¿Por qué ha vuelto mi cáncer?', '¿Por qué estoy en fase cuatro?', eso te hace mirar por un propósito mayor en la vida", ha subrayado Doherty al medio.

Shannen Doherty, en 2019.

Ese mismo mes de junio, compartió un vídeo en su perfil de Instagram de enero, fecha en la que se sometió a una operación para extirpar el tumor del cerebro. Ella le dio el nombre de Bob. "Definitivamente fue una de las cosas más aterradoras por las que he pasado en toda mi vida", desvela ahora.

Después de aquello, se enfrentó a serios problemas relacionados con la movilidad de su mano derecha. "Te recetan muchos esteroides. Es para reducir cualquier inflamación cerebral. Tengo una reacción horrible con los esteroides, así que traté de reducirlos, y luego el cerebro se hinchaba un poco más y la mano dejaba de funcionar por completo", asegura. "Perseveramos en todo tipo de locuras, ¿verdad?".

Ella nunca se ha rendido. "La primera vez que un vaso se me resbaló de la mano, pensé: 'No, no, no, no, no. Esto no está sucediendo. Voy a trabajar en esto'. Y así lo hice", añade. "Uno piensa: '¿Podrían haber reducido más de ese tumor en particular?' Pero se necesita perseverancia, mucha dedicación y fe para superar ciertas cosas. No soy alguien que se dé por vencido".

Shannen Doherty, en 2016. Gtres

La actriz de Embrujadas mantiene esa fe y la esperanza de que el tratamiento dé sus frutos. "Lo que me gusta decirle a todos, incluyéndome a mí, es que se trata de seguir adelante durante los próximos dos, tres, cuatro y cinco años, porque en ese período de tiempo habrá otro nuevo protocolo, un nuevo ensayo clínico. Siempre hay algo. Así que sólo hay que intentar llegar a ese punto", continúa.

Ella todavía no se da por vencida. "No he acabado de vivir. Ni con el hecho de amar. No he acabado de crear. Ni con la esperanza de cambiar las cosas para mejor. Simplemente, no estoy acabada. La gente asume que esto implica no poder andar, no poder comer, no poder trabajar... Te jubilan muy rápido: 'Estás acabado, estás retirado', y no, no lo estamos", subraya.

Sin embargo, tampoco le tiene miedo a la muerte. "Sé adónde voy. Conozco a las personas que voy a ver. Creo que tendría miedo de morir si no fuera una buena persona, pero lo soy. No quiero morir. Esa es la diferencia. No tengo miedo de morir. Simplemente no quiero morir", sentencia.

