Primeras palabras de Aitana tras su inesperada ruptura sentimental de Sebastián Yatra

Con una sonrisa y confesando que se encuentra "muy bien" a pesar de su reciente ruptura con Sebastián Yatra (28 años). Así ha llegado Aitana Ocaña (24) a España en la madrugada de este pasado jueves, 30 de noviembre, después de que se haya cancelado, por "motivos técnicos", el concierto que tenía previsto para ese día en la capital de Ecuador, Quito.

Horas después de romper su silencio en Perú, manifestando que se lleva "súper bien" con el cantante de Tacones rojos, que son "súper amigos" y que así seguirá siendo, la artista catalana ha hablado alto y claro sobre el momento que está viviendo a nivel personal. A su llegada a España, Ocaña ha reiterado su gran cariño hacia Sebastián.

"Estoy muy bien", ha asegurado al ver a las cámaras de Europa Press, confesando lo especial que ha sido para ella haber triunfado en sus últimos conciertos en México, Colombia y Perú: "Me dio mucha rabia suspender Quito, pero el año que viene seguro que volveré. Pero la verdad estoy muy feliz, súper feliz. He hecho un Auditorio Nacional, he hecho Movistar Arena en Bogotá... En Lima estaba súper contenta".

La cantante, sonriente, tras aterrizar en España procedente de su gira internacional. Gtres

Actuaciones en las que ha desatado una gran preocupación entre sus fans por sus lágrimas y sus declaraciones reconociendo que no está en un buen momento anímico. Algo a lo que Aitana ha querido quitar hierro, afirmando que "yo lloro mucho. Literalmente en todos los conciertos he llorado, no es nada nuevo, es de siempre".

"En mi vida me ha pasado desde que nací la verdad", ha añadido, reconociendo que tiene días buenos y días malos, al margen de su relación con Yatra. Y ha sido al preguntarle por su ruptura con el colombiano cuando la cantante de Vas a quedarte ha dejado claro el cariño que sigue teniendo por él: "Durante todo este año yo no he dado declaraciones de mi vida personal, entonces, como comprenderéis, no lo voy a hacer tampoco ahora".

Y subraya: "Sebastián siempre ha sido de mis mejores amigos. Es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo y eso es lo que yo os voy a decir. Y no voy a decir nada más porque ya sabéis que no os voy a decir nada más", ha zanjado, dejando entrever con sus declaraciones que su ruptura ha sido cordial y continúan siendo un gran apoyo el uno para el otro.

Aitana Ocaña atendiendo a los medios de comunicación, en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Gtres

Además, Aitana ha querido desmentir los rumores que apuntan a que le habría sentado mal que Yatra confirmase su ruptura cuando nunca habían hablado tan abiertamente de su relación. "No, por favor, tranquilamente. De verdad que somos muy amigos y eso está súper bien, y sus declaraciones me parecieron súper bien, faltaría más". En esa línea, ha revelado con un "obviamente, claro que sí" que siempre le tendrá cariño.

Dejando en el aire si hay posibilidades de reconciliación y si es cierto que quiere recuperar al colombiano como se ha dicho -"qué morro tenéis, cómo os gusta sacar cosas" ha bromeado entre risas- la artista ha acabado con las especulaciones de que está destrozada confesando que está "muy bien" y "súper feliz".

"Estoy súper enfocada en mi trabajo y en la gira que es lo más guay que tengo. Tengo ahora el WiZink el martes, el tercero, y voy a anunciar algo súper guay. Ya veréis, os va a gustar mucho" ha comentado, asegurando que está completamente centrada en su carrera.

Aunque nunca le ha gustado hablar de su vida privada, Aitana no puede evitar tomarse a broma las informaciones que le relacionan con Carlos Alcaraz (20) y con el artista Rels B (30) tras su ruptura.

Entre risas, ha asegurado: "Y con 50 más, ¿no? Porque he visto como 50 más por ahí. Bueno, supongo que viene la época en la que me conseguís un novio cada día. Eso va a ser muy gracioso. (...) Estoy muy bien, estoy tranquilamente. Estoy enfocada en el trabajo, o sea, ya", ha remachado.

