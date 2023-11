Sebastián Yatra confirma su ruptura con Aitana: "Los dos estamos solteros, cada quien viviendo su propio camino"

Sebastián Yatra (28 años) y Aitana Ocaña (24) ya no son pareja. Ha sido el colombiano quien lo ha confirmado públicamente, revelando que ha sido una ruptura en buenos términos.

"Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino", ha expresado Yatra ante los micrófonos del canal mexicano Telediario tras varias semanas de rumores que apuntaban a un distanciamiento.

Sus últimos planes por separado, la llamativa ausencia de la catalana en la boda del hermano de Sebastián Yatra en Bogotá, mientras viajaba a Zarauz donde coincidió con su exnovio, Miguel Bernardeau (26), en el funeral de la abuela de un amigo en común, hicieron saltar todas las alarmas. Los rumores crecieron después de que Aitana no acudiera los Latin Grammy, donde el colombiano ejerció de presentador.

Sin embargo, poco después, las especulaciones quedaron a un lado. El hecho de que ambos viajasen a México al mismo tiempo para cumplir con sus compromisos profesionales, y de que compartiesen imágenes de turismo por el país azteca con pocas horas de diferencia, hizo que los rumores de crisis mermaran.

Ha sido precisamente en México donde Sebastián Yatra, sorprendiendo a propios y extraños, ha hablado por primera vez sobre su historia de amor con Aitana para anunciar que ha llegado a su fin. Pese a la ruptura, el artista colombiano ha confirmado que el cariño entre ambos sigue intacto. "La quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", ha asegurado este lunes, 27 de noviembre.

Los motivos de la ruptura no han trascendido. Pese a su declaración, Yatra ha dejado a un lado los detalles, siguiendo la misma línea discreta que mantuvieron durante su historia de amor.

Fue hace un año, poco después de que se confirmase la ruptura entre Aitana y Miguel Bernardeau cuando surgieron los primeros rumores de relación entre la cantante y su compañero de profesión y amigo Sebastián Yatra. Una historia que ambos prefirieron mantener alejada de los focos y de la que nunca hablaron públicamente. Fueron sus publicaciones en redes sociales, sus momentos cómplices y la foto de un beso publicada en una revista los hechos que confirmaron que la catalana y el colombiano eran más que amigos.

Las lágrimas de Aitana

Un día antes de que Sebastián Yatra confirmara su ruptura con Aitana, la intérprete de Las babys se subía al escenario del Movistar Arena de Bogotá, Colombia, como parte de su gira por Latinoamérica. La catalana era recibida por más de 14.000 fans ante quienes mostró su lado más vulnerable, rompiéndose a llorar en pleno show.

"Quiero recordar para siempre este año como de cambios, de madurez y de crecer. Mi padre, antes de salir al show, ha empezado a decirme un montón de frases que eran súper bonitas y que le estaban saliendo en Tik Tok... Mi padre utiliza Tik Tok. Yo le decía: 'Papá, por favor, cállate, que voy a estar fatal', porque hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy mejor. Pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá. Porque, al final, la vida son cambios y de eso va esta canción", expresó Aitana, rota de dolor, antes de interpretar su canción The killers.

Ahora, tras las declaraciones de Sebastián Yatra, el momento sentimental de Aitana y el hecho de que confesara que no estaba bien emocionalmente, cobra sentido.

