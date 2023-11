Las lágrimas de Aitana en su concierto antes de conocerse su ruptura con Sebastián Yatra: "No estoy bien"

La noticia ha sido un shock para muchos y una explicación para otros tantos. Después de semanas de especulaciones y rumores sobre una supuesta crisis en la pareja formada por Aitana Ocaña (24 años) y Sebastián Yatra (28), la confirmación de su ruptura ha llegado. Este lunes, 27 de noviembre, el artista colombiano confirmaba que, aunque se quieran "un montón" y son y serán "grandes amigos de la vida", "en este momento" los dos están solteros: "Andamos cada quien viviendo su propio camino".

Estas palabras fueron pronunciadas delante de los micrófonos del canal mexicano Telediario y ahora se han visto como el fin de un misterio. Darían sentido a la última actuación de la intérprete catalana, en la que se la vio llorar en el escenario, frente a un multitudinario público que la aplaudía con empatía.

Aitana Ocaña se encuentra en plena gira Alpha, al otro lado del Atlántico. El pasado viernes ofreció un espectacular show en Ciudad de México junto a una exultante Danna Paola (28), que intervino como artista invitada. Y el pasado domingo, 26 de noviembre, se subió al escenario del Movistar Arena de Bogotá, en Colombia, donde fue recibida por más de 14.000 personas.

Sebastián Yatra y Aitana, en una imagen de archivo. Gtres

Lágrimas frente al público

Justo en este escenario se le vio especialmente emocionada. Aitana derramó lágrimas y hasta compartió con los presentes la conversación que había mantenido con su padre Cosme, incondicional en sus compromisos, en los instantes previos al show. Según comentó, la charla de aliento y ánimo la impulsó a ofrecer su mejor versión pese a que no atravesaba un momento fácil.

"Quiero recordar para siempre este año como de cambios, de madurez y de crecer. Mi padre, antes de salir al show, ha empezado a decirme un montón de frases que eran súper bonitas y que le estaban saliendo en Tik Tok... Mi padre utiliza Tik Tok. Yo le decía: 'Papá, por favor, cállate, que voy a estar fatal', porque hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy mejor. Pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros en Bogotá. Porque, al final, la vida son cambios y de eso va esta canción", expresó.

Aitana estaba visiblemente afectada. Se llevó las manos a la cabeza antes de cantar The killers, un single muy significativo para ella, pues es el primero que ha compuesto en su totalidad.

Un día después a esta reacción de la intérprete que se dio a conocer en Operación Triunfo se supo que había puesto fin a su romance, lo que explicaría su momento más vulnerables sobre el escenario. Sebastián Yatra, que se encuentra en México, ha anunciado el fin de su "bonita historia" de amor. Un noviazgo que siempre han llevado de forma discreta.

La pareja era un reclamo para la prensa y sus seguidores, pues son dos de los artistas actuales con más éxito. La relación surgió de la amistad que forjaron siendo coaches en La Voz y, aunque ellos nunca llegaron a confirmar que lo suyo había ido más allá, las redes sociales, su complicidad y algunas instantáneas públicas dejaron al descubierto su romance.

