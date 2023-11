El gran enfado del príncipe Guillermo al ser preguntado por su presunta amante, Rose Hanbury: "Se puso furioso"

Para los seguidores de la Familia Real británica, el nombre de Rose Hanbury (39 años) no es extraño. La joven es una cara bastante conocida y cercana a la Corona debido a la amistad de su abuela, Lady Elizabeth Longman, con la reina Isabel II -quien incluso fue su dama de honor durante su boda con el duque de Edimburgo-, pero no cobró especial importancia hasta hace cuatro años cuando fue calificada como la amante del príncipe Guillermo (41).

Ahora, la aristócrata regresa al ojo del huracán. Hanbury ha ocupado varias páginas del nuevo libro Endgame, de Omid Scobie (42), lanzado este 28 de noviembre. En la obra, a la que EL ESPAÑOL ha tenido acceso, se analizan exhaustivamente los pasajes más polémicos de la Corona británica. El nombre de la exmodelo aparece varias veces.

Echando la vista atrás, fue en 2019 cuando Rose revolucionó la prensa británica. Casada desde 2009 con David Rocksavage (63), quien ostenta el título de séptimo Marqués de Cholmondeley, se vio envuelta en un triángulo amoroso con el príncipe de Gales, ya por aquel entonces también marido de Kate Middleton (41). Las dos parejas formaban una gran amistad, la princesa de Gales y la exmodelo siempre mostraban ante las cámaras su buena relación. Sin embargo, ese mismo año, los medios afirmaban que el primogénito de Carlos III (85) y Rose habían tenido un affaire.

El príncipe Guillermo, David, Rose y Kate Middleton, en 2016. Gtres

Se filtraron unas imágenes de lo más comprometedoras de ambos en un club nocturno, en las que se intuían besos y caricias. Todo ello se desarrollaba mientras Kate estaba embaraza de su hijo menor, el príncipe Louis (5), un año atrás. También se destapó que la simpatía entre las dos mujeres se había transformado en una rivalidad. La razón es evidente.

En febrero de 2023, volvieron a copar titulares en los medios de comunicación. Según la prensa británica, Guillermo y Rose pasaron San Valentín juntos, dando a entender que el matrimonio con Middleton no pasaba por su mejor momento y que ambos se enfrentaban a una grave crisis, siendo así Hanbury la protagonista.

Ahora, el autor y periodista experto en Casas Reales ha sacado a la luz los pasajes ocultos de Rose con la Corona británica. No es hasta la página 175 cuando su nombre se lee y destaca del resto.

La historia tras la pelea

Explica que en marzo de 2019, fue el diario The Sun quien, cuidadosamente, redactó la noticia de que Kate se había "peleado" con su "glamurosa mejor amiga", Rose, y que le habría pedido al Príncipe que la "eliminara gradualmente" de su vida. "Es bien sabido que Kate y Rose ha tenido una pelea terrible. Solían ser cercanas, pero ese ya no es el caso", redactaba el medio. Sin embargo, según Omid, no incluyeron en la edición final, por motivos legales, otra serie de detalles. "Eso era de lo único que se podía hablar en la redacción", ha señalado un antiguo empleado del periódico al autor.

El escritor hace una breve introducción de la vida de Rose, de su matrimonio con Rocksavage, fruto del cual nacieron sus tres hijos, y su lugar de residencia. Subraya que fue en 2017 cuando ella empezó a causar interés en la prensa al ser fotografiada con el príncipe Harry (39) en el Buckingham Palace durante la visita de estado de la reina Letizia (51). Y es entonces cuando Omid comienza a analizar su controvertido papel en la Casa Real británica.

Rose, Kate y Guillermo, en 2016. Gtres

Christian Jones, jefe de prensa del Palacio de Kensington, fue el encargado de gestionar las noticias que surgían sobre Rose, Kate y Guillermo. Cuando los rumores comenzaron a saltar, él contactó con Omid, preocupado. "Dios mío, tuve que haberles preguntado si esos rumores eran ciertos", le confesó. Jones había planteado la cuestión en persona al Príncipe y a su secretario privado, Simon Case, en una reunión a puerta cerrada. Omid apunta que Guillermo se "puso furioso" con la pregunta y defendió "con vehemencia" que todo era mentira.

Los medios se hicieron eco de su romance. "Esto es realmente malo, ¿no?", le preguntó Jones al autor del libro, tal y como él mismo narra. Enviaron numerosas cartas a distintos periódicos, afirmando que, esa noticia, "además de ser falsa y altamente dañina, constituye una violación de su privacidad de conformidad con el artículo 8 de la Convención Europea - Convención sobre los Derechos Humanos". El nombre de Rose en la prensa se hizo invisible.

El encubrimiento

Omid profesa que la "insistencia" de Christian Jones por disminuir el flujo de artículos sobre Rose era una realidad. "Christian estaba desesperado por encubrirlo, y así se propuso hacerlo", le reveló un antiguo miembro de la corte.

Casualmente, por esa fecha, los medios británicos ya habían comenzado con su persecución masiva a Meghan Markle (42), casada con Harry en 2016 y a quien la prensa del país no terminaba de tragar. Según Omid, aprovecharon esa presión mediática para encubrir el escándalo entre Rose y Guillermo.

Rose Hanbury, en 2002. Gtres

"Hubo un buen flujo de cosas de Harry y Meghan, así que los editores están contentos", le reveló un redactor de un importante diario británico. "Es curioso cómo ahora esto vuelve contra nosotros", le dijo un personal del palacio de Kensington, antigua casa de los duques de Sussex. "Harry incluso se preguntó si alguien en el Palacio hubiera ayudado a trasladar a ciertos periodistas otras historias para alejarles de la de Rose. Más tarde, él descubriría que tenía razón", continúa el escritor.

Scobie afirma en su libro que, a través de diversas fuentes, puede confirmar que Jones ayudó a varios medios a trasladar noticias de los duques a la prensa para que no hablaran de Rose y Guillermo. "Las filtraciones se volvieron realmente obvias", le insistió el exmiembro de la corte. "Para el príncipe Harry y otros miembros del personal del Palacio, incluido uno que confiaba en mí en ese momento, el momento de este cambio de noticias era dudoso", sentencia Omid.

Gran inquietud

De puertas para fuera, tanto Kate como Guillermo se mostraron tranquilos, y ajenos a la baraúnda mediática. "William de cara al público parece sensato y confiado, a menudo hasta el punto de ser escenificado: aparece en el momento óptimo, pregunta las preguntas correctas y da respuestas cuidadosamente consideradas. Un carácter sereno es lo que el sistema exige al heredero al trono, especialmente después de toda la agitación", analiza Omid.

DL_u432072_004

El especialista en la Casa Real británica está seguro de que, como heredero, Guillermo "ha aceptado sus funciones y responsabilidades". Es algo que "muchos con los que he hablado y que le conocen también lo piensan". "Una fuente dentro de su equipo en el Palacio de Kensington dice que ha adoptado plenamente el camino en el que se encuentra, al igual que la Reina, ha aprendido la importancia de que el cumplimiento del deber está por encima de cualquier otra cosa".

Sin embargo, de puertas para dentro es otra historia, ya que realmente causó una gran inquietud en los príncipes de Gales. "Un amigo del príncipe de Gales me dijo: '¿No te llenaría de rabia tratar con estos rumores desagradables y falsos? Ha sido muy difícil para él. Y para Kate. Pero realmente creo que estas cosas te hacen más fuerte'", apuntala Omid. El nombre de Rose Hanbury desaparece en la página 328.

