Luis del Olmo reaparece tras sufrir una aparatosa caída en la bañera de su casa y desvela cómo se encuentra

El pasado sábado, 25 de noviembre, se entregaron en Madrid los Premios Antena de Oro. Una gala celebrada en el Gran Casino de Aranjuez que estuvo marcada por la ausencia de Luis del Olmo (86 años), quien precisamente era uno de los galardonados. El periodista no pudo acudir porque había sufrido una caída en la bañera de su casa que le obligó a causar baja, según informó el presentador Juan Ignacio Ocaña.

"Falta Luis del Olmo, uno de los grandes de la radio. Está mañana, a las 7:15, sonaba mi teléfono y era Merche, la esposa, indicándome que se había caído en la bañera y se había roto el tobillo o pie, no lo tenía muy claro, y que salía corriendo al hospital", comentaba el presentador, desvelando así el motivo de su ausencia.

Por suerte todo quedó en un susto y Luis del Olmo ya se ha recuperado. Este jueves, 30 de noviembre, ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press desvelando cómo se encuentra.

[Luis del Olmo, hospitalizado a los 86 años tras sufrir una caída en la bañera de su casa]

Luis del Olmo, en una imagen de archivo. Gtres

Visiblemente mejorado, el periodista ha confesado: "Estoy bastante bien, bastante mejor". Luis del Olmo, incluso, ha tirado del sentido del humor para abordar la situación y ha expresado: "Todavía tenemos que aguantar hasta los 120 años".

En la misma línea, el comunicador no ha dudado en enviar un mensaje advirtiendo el peligro que puede suponer tener bañera en casa. "A todos los amigos que nos estén viendo, que tengan cuidado que las bañeras son muy traidoras".

El locutor se ha dejado ver dando un paseo por las calles de Barcelona, reflejando así que se encuentra completamente recuperado. Ha estado acompañado por su mujer, Mercedes González, quien siempre ha sido su principal apoyo.

Durante la gala de los Premios Antena de Oro, Juan Ignacio Ocaña ya anunciaba que Luis de Olmo se recuperaba favorablemente. Su gran amigo y compañero de profesión Iñaki Gabilondo (81) también lo confirmaba. El periodista comentaba que tras el incidente Luis del Olmo realizó varias y tranquilizadoras llamadas a su entorno más próximo para, entre otras cosas, expresar en su nombre su gratitud por el reconocimiento que ganaba: "Nos ha llamado a todos 30 veces esta mañana para decirnos que digamos en su nombre que está muy agradecido".

Luis del Olmo junto a su mujer, Mercedes, quien se ha convertido en su principal apoyo. Gtres

Esta semana, en una conversación con Susanna Griso (55) en Espejo Público, Luis del Olmo contó cómo sucedieron los hechos: "Yo voy a la ducha, como cada día, y al salir, resbalo, no sé cómo. Cuando me doy cuenta ya estaba en el suelo. Intenté levantarme y no podía”, relataba. "Llamé a mi mujer, que vino, y llamé a una amiga que vive aquí con nosotros, y tampoco podían. Llamamos al portero, que es majísimo, de unos 25 años, y me puso para arriba", añadía.

Inmediatamente después, con buena actitud, decía: "Estoy fenómeno. Tengo unas ganas de salir a la calle y de correr por aquí. Los médicos me han dicho que no me preocupe y que me queda vida aún para, al menos, un par de años".

Sigue los temas que te interesan