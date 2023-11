Luis del Olmo sufre una caída en la bañera de su casa que lo obliga a acudir de urgencia al hospital

Este pasado sábado, 25 de noviembre, se ha celebrado en el fabuloso Gran Casino de Aranjuez, en Madrid, la gala de los Premios Antena de Oro 2023, marcada en esta edición por una gran ausencia, la de uno de los grandes comunicadores y referentes en el gremio periodístico: Luis del Olmo (86 años).

El mítico periodista se ha visto obligado a causar baja tras sufrir un accidente doméstico. Ha sido Juan Ignacio Ocaña, presentador de la gala, quien ha desvelado, en directo, durante el transcurso de la misma, que el locutor de radio -por siempre, la voz madrugadora de Protagonistas- se ha caído en la bañera de su domicilio, en Madrid.

Un contratiempo que le ha impedido estar presente en tan especial noche y recoger su galardón. En un momento dado de la ceremonia, Juan Ignacio ha comentado lo que sigue: "Falta Luis del Olmo, uno de los grandes de la radio, Esta mañana, a las 7:15, sonaba mi teléfono, y era Merche, la esposa, indicándome que se había caído en la bañera y se había roto el tobillo o pie, no lo tenía muy claro, y que salía corriendo al hospital".

Luis del Olmo junto a su esposa, Mercedes González, durante una boda en Marbella, en 2018. Gtres

Sea como fuere, una caída que le ha imposibilitado a Luis del Olmo su presencia en los Premios Antena de Oro, pero que no ha impedido que se le haya recordado y homenajeado como se merece.

"Esa es la razón por la cual hoy Luis no puede acompañarnos, pero le tenemos en el corazón. Naturalmente, le haremos llegar esa placa, este homenaje que queremos rendir a los que nos ha hecho enamorarnos de la radio", ha apostillado Ignacio Ocaña. Puntualizar que a pesar de ese accidente doméstico, parece que Luis del Olmo se encuentra bien.

Así lo ha confesado su gran amigo y compañero de profesión Iñaki Gabilondo (81), quien ha asegurado que Del Olmo, tras el incidente, ha realizado varias y tranquilizadoras llamadas a su entorno más próximo: "Luis del Olmo nos ha llamado a todos 30 veces esta mañana para decirnos que digamos en su nombre que está muy agradecido".

Luis y el amor

Luis del Olmo es un grande. No es una forma de hablar: ahí está su vasto currículum. Es considerado una de las grandes instituciones periodísticas del país. Durante 44 años, dirigió y presentó el programa radiofónico Protagonistas, el más longevo en la historia de la radio española con más de 12 000 programas, que se inició en 1969.

Luis del Olmo junto a su esposa, Mercedes, en un acto público en Madrid, el pasado mes de marzo. Gtres

Del Olmo ha dedicado toda su vida a una pasión: la radio. Hasta tal extremo que buena parte de sus inversiones las dedicó a la adquisición de emisoras. Pero si su trayectoria laboral es tan intachable como inabarcable, su vida personal y familiar lo es aún más. Está casado con Mercedes González, su gran amor, y es padre de tres hijos. Mercedes, Merche para él y su entorno más íntimo, es su faro y su guía.

"Yo no me muevo sin ella. Es mi compañera de vida. Tuve la fortuna de encontrármela en mi camino. Me hace feliz constantemente. (...) Ya te digo que no sé moverme ni hacer nada sin la compañía de Merche y sin su permiso. La muchacha que conocí en Santa Marta de Ortigueira, con la que me casé, manda y ordena mucho. Llevamos casados casi 50 años y doy gracias a Dios por estar con ellas", aseguró Luis en Vanitatis el año pasado, con motivo de sus 85 años.

Luis del Olmo envia un claro mensaje a su mujer. Fuente: (Antena 3) pic.twitter.com/hrLMa0iVRE — Show España (@ShowEspana) June 3, 2023

Hace unos meses, en junio, Luis del Olmo fue entrevistado brevemente en el espacio Y ahora Sonsoles, de Antena 3. La hija de Fernando Ónega (76), otro referente de la comunicación en España, hizo un recorrido por su trayectoria. "Sin mi mujer, yo hubiera fracasado tarde o temprano. No sé si hubiera abandonado la radio si no hubiera encontrado a esta muchacha de Santa Marta de Ortigueira. Mi mujer ha sido la que me ha dado la vida", manifestó, emocionado, Luis.

