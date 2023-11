La blazer de Nieves Álvarez que te querrás poner con todo y elevará tu look

Que Nieves Álvarez (49 años) lo ha demostrado todo en cuanto a estilo y moda se refiere es algo que no sólo se da por hecho sino que su vasto currículum habla por ella. Es uno de los personajes patrios más estilosos y no hay encuesta de elegancia que ella no encabece.

Por más simple o básica que sea su elección estilística, su porte y su savoir faire se imponen a cualquier corriente. La modelo internacional sabe a la perfección mezclar tendencias, texturas y piezas, dándole un toque personal a cada outfit. No cesan en sus exposiciones las lecciones de estilo.

En su último post, Álvarez ha brillado con una blazer elegantísima, que elevará tu look, te pongas lo que te pongas. En esta ocasión, ella la combina con unos vaqueros básicos, pero esta chaqueta, dada su versatilidad, bien podría acompañarse de una falda. "Presentando la colección de @theextremecollection con mi querido Juan Avellaneda", escribe la también presentadora.

[Hazte con el elegante conjunto 'working' que Nieves Álvarez luce en su última aparición en redes]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nieves Álvarez (@officialnievesa)

Conviene recordar que en este punto que ella colabora con esta firma española desde el año 2021. Ambos amigos, Nieves y Avellaneda, graban un vídeo en el que saludan a sus seguidores. En el material audiovisual se puede ver en movimiento la blazer de Nieves.

La firma, como no podía ser de otro modo, The Extreme Collection. De acuerdo a los datos que se facilitan desde la versión web de la marca, se trata de una "blazer roja de premium crepe de un sólo botón dorados de alta calidad. Tiene solapa de terciopelo, lleva bolsillos y detalles de aplicaciones en cada puño".

Y se añade: "La silueta de esta prenda es semi entallada. Tiene forro interior de poliéster reciclado con el logotipo impreso en dorado, y detalles acabados a mano". Se hace constar que está fabricada en España. Cuesta 495 euros.

La moda y Nieves Álvarez están estrechamente unidas. En septiembre de 2021, Álvarez decidió dar un paso más en el mundo de la moda y lanzarse al diseño femenino con una colección cápsula en la que colaboró con la firma española The Extreme Collection, algo que definió como "un reto interesante".

En aquella propuesta, de la que también fue imagen, había piezas en terciopelo rosa, verde o elegantes negros con bordados en cuello y espalda para la noche, mientras que el día lo ocupan blazers cruzadas, de cuadros, casacas militares confeccionadas con patrones muy femeninos.

No era la primera vez que la presentadora de Flash Moda realizaba una incursión en el diseño, pues ya lo hizo con su firma de moda infantil N+V, un proyecto al que puso fin en enero de 2021.

Sigue los temas que te interesan