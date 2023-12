Cuándo rompieron María Casado y Martina diRosso: el apoyo de la madre de la presentadora y su convivencia

Hace cuatro meses, el pasado 29 de agosto, vino al mundo su primera hija en común, Daniela, y la menor las colmó de felicidad. No obstante, su papel como madres no ha sido suficiente para reforzar su amor, más bien al contrario: María Casado (45 años) y la cantante, Martina diRosso (33), han decidido romper su relación sentimental.

Un quiebre amoroso que han hecho oficial ambas este pasado lunes, 11 de diciembre, a través de dos comunicados en sus redes sociales. "Martina y yo hemos dejado nuestra relación de pareja, pero seguimos siendo familia por y para nuestra Daniela, a quien amamos por encima de todo. Gracias por vuestro cariño y respeto. Os mando un beso gigante entre biberón y biberón", ha posteado Casado, en la misma línea de su ya expareja.

diRosso, por su parte, subraya que la "prioridad" de ambas es la pequeña Daniela. Ahora bien, ¿cuándo se produjo esta ruptura? ¿Cómo es la relación de ambas? EL ESPAÑOL trata de dar respuesta a todas estas preguntas. Antes de nada, la fuente con la que se contacta desliza que el principal apoyo para María en estos momentos es su madre, a la que está muy unida, y que también vive en Marbella.

La presentadora María Casado y Martina diRosso en un acto público en Málaga, en noviembre de 2022. Gtres

Se detalla que la madre de María ha estado presente tanto durante el embarazo como tras el alumbramiento. Se trasladó a vivir a Málaga para estar cerca de su hija y de su primera nieta. La progenitora de María Casado es su confidente y la persona que mejor la conoce. En estos días complicados -al dolor de cualquier ruptura se une la intendencia de una hija en común- María cuenta con un pilar fundamental en su madre.

Acerca de la ruptura, detalla la fuente próxima a María, que bien conoce a la pareja, que se ha tratado de un adiós sentimental reciente, de hace "escasos días". Fue una decisión que tomaron ambas, de forma consensuada. A EL ESPAÑOL fijan en dos las principales razones de esta determinación de tomar caminos separados: los caracteres diferentes y una incompatibilidad de agenda profesional.

Esto derivó en una convivencia difícil en el último tiempo. Pese a todo, la hoy expareja se quiere y se adora, se lleva "muy bien" y su relación actual es "súper buena". Se ven casi diariamente por la menor que tienen en común. María y Martina vivían juntas en Málaga, en la casa de la presentadora, por lo que todo hace indicar que ha sido diRosso quien, tras la separación, ha abandonado el domicilio que fue común.

Añade el informante que ambas, con total naturalidad, han querido zanjar con sus comunicados cualquier especulación que se pudiera desatar en los medios de comunicación si las ven por separado o haciendo sus vidas. De momento, y así se hace constar a este periódico, se descarta que existan terceras personas que hayan motivado esta ruptura.

La presentadora y la cantante en una de sus últimas imágenes públicas, tomada el pasado mes de septiembre. Gtres

Fue en agosto de 2021 cuando María Casado dio un paso inaudito en su vida personal y sentimental y presentó en sociedad a su pareja, durante la celebración de la Gala Starlite, en Marbella. En ese momento, contaron a este medio que la llegada de Martina supuso toda una revolución y "liberación" para María. En ese momento, llevaban seis meses de relación y las presentó una amiga en común.

Aquel paso al frente en Starlite no sólo significó una presentación 'oficial' al uso, no. Para Casado "fue muy importante, mucho más de lo que la gente se piensa". Así lo manifestaron personas de su entorno que la conocen bien, como el periodista Jesús Manuel Ruiz, quien sostuvo: "Ella siempre ha sido una persona celosa de su intimidad, pero siempre estableció el límite". Y añadió: "Uno da ese paso cuando uno lo decide, no cuando lo deciden los demás. En eso consiste la libertad de cada uno".

Otra fuente hizo ver lo que sigue: "Pese a ese recelo, ella siempre vivió con normalidad, nunca se ha ocultado. Hay una diferencia grande entre vocearlo y vivir tu vida con tranquilidad. Si no presentó a nadie antes es porque no le dio la importancia a la relación o la seriedad en el momento".

La última vez que se pudo ver en público a María Casado junto a su razón de amor, Martina diRosso, fue en la Gala Starlite 2023 celebrada el pasado mes de agosto en Marbella. Ahí, María ya presumía de abultada tripita y confesaba estar viviendo un verano superespecial por el embarazo y por todos los preparativos relativos a la esperada llegada de Daniela.

Todo sobre Martina

Martina es cantante y fotógrafa. Natural de Tarragona, Barcelona, a los 11 años puso rumbo a Sevilla, donde estuvo viviendo gran parte de su juventud hasta después de cumplir los 20 años. Después decidió salir fuera de España para recorrerse Europa.

Eso sí, sus raíces las lleva bien a gala, e incluso les dedicó una canción: Tarragona jo t'estimo molt. Aunque no es tan conocida como María Casado tiene más de 2.000 seguidores en su cuenta de Instagram y su proyecto musical se llama Red California.

