María Casado y Martina diRosso rompen por sorpresa su relación cuatro meses después de ser madres

María Casado (45 años) y su pareja, Martina diRosso (33), han roto su relación sentimental por sorpresa. Este inesperado quiebre sentimental acontece tan sólo cuatro meses después de convertirse en madres de la pequeña Daniela. La ruptura la ha anunciado la propia Casado, a través de un story de su Instagram, este lunes 11 de diciembre.

"Martina y yo hemos dejado nuestra relación de pareja, pero seguimos siendo familia por y para nuestra Daniela, a quien amamos por encima de todo. Gracias por vuestro cariño y respeto. Os mando un beso gigante entre biberón y biberón", han sido las escuetas palabras que ha posteado la que un día fuera presentadora de TVE.

Fue el pasado 29 de agosto cuando María y Martina, pletóricas, dieron la noticia de que se habían convertido en madres. "Soy Daniela, una nueva malagueña. Nací el pasado, martes 29 de agosto, bien tempranito, a las 9:30 horas. Pesé 3,590 kilos y medí 51 centímetros. Gracias por mandarle a mis mamis tanto cariño estos días. Me encanta mi familia", escribió Casado en su cuenta de Instagram.

El comunicado de María Casado en su Instagram.

La última vez que se pudo ver en público a María Casado junto a su razón de amor, Martina diRosso, fue en la Gala Starlite 2023 celebrada el pasado mes de agosto en Marbella. Ahí, María ya presumía de abultada tripita y confesaba estar viviendo un verano superespecial por el embarazo y por todos los preparativos relativos a la esperada llegada de Daniela.

"Estoy muy bien, muy bien acompañada. No sólo con Martina, sino con Daniela, que ya nos queda muy poquito para verle la carita", declaraba Casado a Europa Press en el citado evento malagueño. No dudaba en bromear sobre la suerte que va a tener su hija: "Va a tener la inmensa suerte de que música no le va a faltar en casa y el talento de su madre y nada... Yo creo que lo va a disfrutar mucho".

El pasado mes de septiembre, también en Marbella, donde residían ambas y habían construido su vida, María y Martina fueron captadas dando un paseo en familia por las calles de la ciudad.

Su embarazo

Fue el pasado martes, 14 de febrero, Día de San Valentín, cuando la ahora expareja, formada por la periodista y la productora musical, decidía comunicar al mundo la que fue, sin lugar a dudas, la noticia más importante de su vida personal: María y Martina estaban esperando su primer hijo en común.

No era una novedad para su entorno, aunque sí que habían mantenido el secreto porque su intención era anunciar la noticia a través de sus redes sociales. María Casado confesó hace un tiempo en una entrevista con la revista Shangay sus deseos de formar una familia. Algo que, por fin, conseguía junto a Martina, su razón de amor.

"Me siento muy orgullosa de hablar de Martina, y lo seguiré haciendo", aseguraba, entonces. Y proseguía: "A su lado he conocido lo que yo pensaba que era el amor de verdad. Ahora tengo esa inmensa suerte. Ha sido una locura maravillosa. La de formar una familia, la de traerme a mi madre para Málaga, hacer reagrupamiento... De vivir".

Fue en el verano de 2021 cuando María Casado sorprendió a todos presentando públicamente a Martina diRosso. La presentadora siempre ha sido celosa de su intimidad, pero entonces decidió dar un paso al frente y no ocultar su felicidad. En el photocall de la gala Starlite en Marbella, la periodista posó acompañada de la cantante y tomada de su mano.

