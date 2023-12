Así es la versión más glam del vestido red que querrás ponerte en Navidad

La temporada navideña ha llegado por fin y con ella la oportunidad perfecta para deslumbrar con un look único en cada celebración. La Navidad, ese momento del año repleto de reuniones, cenas, y reencuentros que nos invitan a lucir nuestros mejores outfits, a brillar con glamour y a dejar huella con la esencia mágica de estas fiestas. Es el momento de dar rienda suelta a la creatividad, combinando piezas clásicas con toques modernos, creando conjuntos que reflejen la alegría y la elegancia propias de la temporada.

Desde estilos más sofisticados hasta opciones más relajadas pero igualmente elegantes, la moda brinda un abanico de posibilidades para todos los eventos de este mes que tenemos por delante. Para ello, nada mejor que buscar inspiración en aquellos lugares u ocasiones que han pasado a la historia de la moda por los estilismos llevados.

De entre todas esas opciones, las lentejuelas y cristales vuelven a emerger como las favoritas del momento, inspiradas en Studio 54 y aquellos looks que a día de hoy no hemos superado aún. Celia B se ha dejado embriagar por esas eternas noches neoyorkinas para darle una vuelta de tuerca al vestido red que encantó a las chicas más estilosas este verano.

Vestido Manhattan.

El vestido Manhattan de la firma asturiana es una revisión de su icónica silueta, elaborado en un tejido de red rosa con cristales y rematado con flecos en cuello, puños y bajo. En color inesperado que se aleja de los clásicos rojos y negros tan típicos de estas fiestas y un tejido que te permitirá seguir deslumbrando con él en el resto del año.

Llevar un vestido brillante (y transparente) en Navidad es una declaración de estilo por sí sola y a la que no todas se atreven. Para potenciar su glamour, combínalo con accesorios sutiles que resalten su brillo, como unos tacones elegantes, unos pendientes llamativos y un maquillaje sofisticado pero que no sea el protagonista del look.

El vestido Manhattan de Celia B es un diseño más versátil de lo que pensabas y es que, a pesar de ser a priori una opción para ocasiones festivas, su estilo permite que siga siendo una pieza relevante más allá de las celebraciones navideñas. Para una noche en la ciudad, llévalo con botas altas y una chaqueta de cuero, o combínalo con unas zapatillas deportivas para un estilo más relajado y juvenil.

Un diseño fresco con aires setenteros que resurge con fuerza de la mano de la firma española para un look tan elegante como en tendencia. Su precio es de 331,95 euros.

