¡No a un otoño-invierno aburrido y sin color! Celia B reivindica la alegría en el vestir en su nueva colección

Es el momento de sorprenderse y enamorarse a partes iguales con las nuevas colecciones de otoño-invierno. Piezas que suelen caracterizarse por gamas de colores marrones, azules, burdeos, verdes o negros. Colores no tan alegres y divertidos como los del verano, sino más bien esos que nos transportan a una tarde de lluvia, sofá y manta. Sin embargo, eso no sucede en las colecciones de la diseñadora asturiana Celia Bernardo y es que no conoce otra cosa que no sea el color, los estampados vivos y los patrones que marcan la diferencia en un día triste de invierno.

La firma Celia B presenta ahora su nueva colección AW23 bajo el nombre Hues of Happiness. Una cuidada selección de piezas en las que el color vuelve a ser el protagonista, esta vez con una gran variedad de tonalidades en comparación con la falta de color en el mundo de la moda actualmente. "Creemos que es súper importante que el cambio de estación no conlleve un cambio de actitud y somos fieles a darle color a la vida y al día a día con nuestra propia vestimenta. Por ello, hemos optado por nombrar cada prenda con los nombres de diferentes colores, en diferentes tonalidades y en distintos idiomas, representando la vivacidad y la multiculturalidad de la marca", explica Celia.

Hues of Happiness vuelve a sorprender una vez más con nuevos tejidos, nuevos patrones y diferentes estampados. Encontramos en la nueva colección una amplia diversidad de estilos: abrigos, trajes y vestidos. Pero además, introducen nuevas versiones de sus best-sellers, también nuevos patrones como petos y corsés, al igual que accesorios y complementos. En estos diseños atemporales, se conservan los tejidos de lana y crochet (100% algodón), lentejuelas y borreguillo. Pero además, en esta colección también se incluye algodón acolchado y el Jacquard en un nuevo modelo: el corsé.

Vestido d ela nueva colección de Celia B.

Como en cualquier colección, siempre hay prendas que destacan por encima del resto. En el caso de Hues of Happiness, la colección AW23 de Celia B, hay tres modelos especialmente que te robarán el corazón.

Coquelicot Dress es un vestido mini, en diferentes versiones y tonalidades combinadas con colores flúor en forma de pata de gallo que podrás vestir en tu día a día.

Celia rescata la Majorelle Jacket. Esta chaqueta es de sus primeras colecciones, dándole un aire fresco con nuevos colores como el fucsia y el morado, los cuales protagonizan también otros modelos de la colección.

Aranciato Dress, es una nueva versión del exitoso vestido Rafaella, pero mini en esta ocasión y con doble volante.

Pero además las sorpresas no acaban aquí y es que Celia B también presenta Party After Midnight, una colección cápsula especial para eventos que cuenta con estilos best-seller de la marca pero con ligeras novedades así como con otros totalmente nuevos. Una selección de prendas que destaca por ser mucho más monocromática y sobria que Hues of Happiness, con la idea de poder combinar las piezas con todo tipo de accesorios.

Está compuesta por conjuntos en bases de colores primarios, pero con estampados llamativos y coloridos, vestidos como el Rafaella en nuevos colores y con transparencias, o un vestido con estampados en 3D en forma de corazones.

Rebeca de la colección Hues of Happiness.

