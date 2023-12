Shakira, la 'celebrity' más buscada en Google en 2023: de su canción con Bizarrap a su éxito en los Latin Grammy

El año 2023 está llegando a su fin y, como cada año, Google publica el listado de los elementos más buscados en su inabarcable buscador. Los términos "amnistía" o "lawfare", para saber qué son y lo que significan, se han colocado entre los más buscados en internet durante este 2023, un año en el que los ciudadanos se han interesado en España por Shakira (46 años), por saber cómo van las elecciones municipales, autonómicas y generales, por Mbappé (24), por Jenni Hermoso (33), por el ChatPGT, o por el programa La isla de las tentaciones.

Google ha publicado este lunes, día 11 de diciembre, su lista de términos más recurrentes y entre las personas más buscadas se encuentran Shakira, que encabeza la clasificación, y tras la artista colombiana se sitúan María Jiménez, Tina Turner, Carmen Sevilla, Sinead O'Connor, Blanca Paloma (34), Loreen (40), Amara (20), Bruce Springsteen (74) e Íñigo Quintero (21).

Y no es de extrañar que la artista colombiana se haya coronado como la más buscada. En el mes de enero, publicó la canción que marcaría un antes y un después en su carrera y su en vida: Bzrp Mussic Session #53, junto al conocido DJ y productor argentino Bizarrap (25).

[Shakira deposita los 6,6 millones de euros que la Fiscalía le reclamó en su segunda causa por fraude]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BZRP (@bizarrap)

En ella disparaba como nunca contra su expareja, Gerard Piqué (36), padre de sus dos hijos. El tema no sólo destruía públicamente a quien fuera su razón de amor, sino a la actual pareja de éste, la joven catalana Clara Chía (24), a la que tildaba de ser "un Casio" o "un Twingo", mientras que la propia Shakira hablaba de sí misma como "un Rolex" o "un Ferrari".

Desde entonces, sólo ha habido alegrías para la cantante de Barranquilla. Ha sido galardonada con el MTV VMA Video Vanguard Award en los conocidos premios, se ha mudado a Miami junto a Milan (10) y Sasha (8), su gran orgullo, y fue la gran triunfadora de la última gala de los Latin Grammy, celebrados en Sevilla el pasado 16 de noviembre.

[Shakira pacta una multa de siete millones de euros y admite el fraude fiscal para evitar ir a la cárcel]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Para concluir su gran año, tan sólo dos días después de recoger sus gramófonos dorados, la creadora de temas como Inevitable o Tú viajó hasta Barcelona para pactar con la justicia y olvidar definitivamente su lucha contra la Hacienda Pública. Pactó siete millones de euros, admitió el fraude fiscal y con esa confesión puso fin a su pesadilla eterna contra el fisco.

"He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida", reconoció Shakira, revelando que si había decidido pactar con la Fiscalía es porque "mis hijos me lo han pedido".

"Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone", concluyó, confesando que lo único que desea en estos momentos es pasar página y que Milan y Sasha "me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir".

Sigue los temas que te interesan