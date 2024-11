Maica, sin consuelo, destapa el abuso que sufrió justo antes de entrar en 'Gran Hermano': "Me devolvisteis las ganas de vivir"

Duro momento el que vivió Maica este martes, 26 de noviembre, en Gran Hermano: Límite 48 horas. En esta ocasión, fue a la de Cartagena a la que le tocó abrirse en canal en 'la curva de la vida', en la que reveló que había sufrido un abuso poco antes de recibir la llamada del 'reality show' de Telecinco.

La concursante pidió compartir el visionado de la curva con su compañera Daniela. Ya con las dos en el confesionario, Jorge Javier Vázquez dio paso a la pieza. "Desde pequeña siempre he sido muy soñadora, no sabéis la de veces que me han dicho que me bajara de la nube, que la vida no era color de rosa. Sigo siendo la misma, Súper", empezaba diciendo.

Acto seguido, pasó a hablar sobre su época del instituto, en la que le recibía acoso por su aspecto: "Me decían cosas por mi físico, que si era una jirafa... Me creía esos comentarios y me acomplejaba un poco. En Bachillerato conseguí aclararme un poco. Cuando termino, decido estudiar Química Industrial".

La murciana reconoció que no le "gustaba" la carrera: "Pero si empiezo algo lo acabo. Luego, tuve mi primer trabajo, donde me sentí más perdida aún". La joven reveló que también se sintió perdida en su primera relación sentimental, algo que supuso "un cambio total" en su vida.

"Decido independizarme con esa persona, le entregué mi vida entera. No pude ser mejor con él y por su parte solo recibí... Me veía encerrada en una casa de la que no podía salir. Se anularon los sueños que tenía de pequeña. Fui a un certamen de belleza y dije: 'Si esta noche me ponen la corona, prometo que termina para siempre", expresó Maica, aludiendo al punto al que puso fin a este noviazgo tóxico.

"Ahí fue donde cogí fuerzas y salí de ahí. Decido cumplir uno de mis sueños, ser modelo internacional, e irme a Milán. Me fui sola, parecía una película, hasta que me pasó una cosa", aceptó la participante de 25 años. Y es que mientras vivía su sueño italiano tuvo una desagradable experiencia.

Maica no podía retener las lágrimas explicando que "un individuo intentó abusar" de ella: "A la salida del metro de Milán, un individuo intentó abusar de mí. Sentí mucho miedo, no sabía cómo salir de ahí. Toqué fondo y recibí una llamada que me devolvió las ganas de vivir. La de Gran Hermano. Habéis conseguido devolverme las ganas de seguir. No sé cómo agradeceros todo esto".