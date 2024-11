Jorge Javier Vázquez rompe a llorar al comunicar a los concursantes de 'Gran Hermano' la catástrofe de la DANA

Este pasado martes 5 de noviembre, los concursantes de Gran Hermano tuvieron que vivir un golpe de realidad. Ante la gravedad de la catástrofe sucedida por la DANA que ha arrasado la zona del Levante español, con la Comunidad Valenciana como principal epicentro, la organización ha decidido informar a los participantes de lo sucedido. En ese momento, Jorge Javier Vázquez no pudo evitar emocionarse y rompió a llorar en directo.

Tal y como sucedió con la pandemia del COVID-19, cuando la organización de Mediaset optó por informar a los concursantes de Supervivientes de lo que estaba sucediendo en España y en todo el mundo, se ha optado por lo mismo. Debido a la gravedad de la catástrofe, cuyo número de víctimas mortales ha superado los 200 fallecidos, se ha decidido hacer lo mismo.

Dado que los concursantes están aislados en la casa de Guadalix de la Sierra y que el contacto con el exterior está prohibido, lo único que saben los participantes es lo que les transmite Jorge Javier Vázquez e Ion Aramendi. De ahí, que ninguno supiera lo ocurrido con la DANA.

Si bien, las lluvias y el viento de la DANA resonaron en Madrid, hasta el punto de que los concursantes apenas pudieron oír a los presentadores desde el confesionario, ninguno de ellos era consciente de que la gota fría había asolado la zona del Levante y la magnitud de lo ocurrido en la Comunidad Valenciana, la cual ha sido la principal afectada por la tragedia.

Con gesto serio, Jorge Javier entraba en conexión con la casa. “Os pido que me prestéis mucha atención. Debo informaros de algo importante, no tiene que ver con Gran Hermano ni con vosotros ni con vuestras familias”, expresaba Vázquez. Los concursantes asintieron. “Es una información del exterior, una noticia que no querría daros, pero que lamentablemente ha sucedido y, dada su magnitud, hemos considerado que debéis conocer”, proseguía.

'Gran Hermano'.

“Atentos a la pantalla, por favor”, comunicaba antes de mostrar las imágenes de la desgracia, informando así a los concursantes de lo ocurrido una semana antes y de las consecuencias que todavía asolan a la ciudadanía. Los participantes quedaron estupefactos, con más de uno llevándose las manos a la cabeza, sin dar crédito a lo que veían.

Tras terminar el vídeo, varios de los concursantes estaban a punto de llorar. El presentador quiso calmar los ánimos. “Vuestras familias están bien. Todos nos han confirmado que están perfectamente”, comunicaba el presentador, buscando calmar los ánimos. Fue justo después cuando Jorge Javier no pudo reprimir la emoción.

“El país está profundamente conmovido, no sólo por la tragedia, sino también por la inmensa solidaridad y la movilización que, una vez, más. Está demostrando… perdón”, expresaba Jorge Javier cuando interrumpió sus palabras y se echó a llorar. El público en plató arrancó a aplaudir, como gesto de ánimo.

'Gran Hermano'.

“Perdón, perdón. Queremos agradecer a la UME, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a Protección Civil, a sanitarios y a todos los voluntarios que se están dejando la piel en ayudar a los afectados. Muchísimas gracias, de corazón. Os dedicamos este aplauso”, concluía. El plató entero procedió a aplaudir, así como todos los concursantes de la casa.

El presentador señalaba que la misión, “la única intención” que tiene un formato como Gran Hermano es el de entretener, el de “abrir esta ventana y que en medio de tanto horror y sufrimiento”. “Que encontréis un espacio donde entreteneros y conseguir, en la medida de lo posible, si se puede un poco, que en algún momento os podáis evadir”, comentaba.

El de Badalona mostraba su gesto más profesional y hablaba de manera honesta. “En estos momentos uno a veces se siente muy ridículo trabajando con todo lo que está pasando en este país. Es un sentimiento al que tenemos que hacer frente. Lo comparto con vosotros. Me siento muchas veces ridículo diciendo '¿Qué estamos haciendo?'. Ojalá sirva para que en algún momento podamos sacaros una sonrisa. No olvidéis que estamos a vuestro lado”, finalizaba.