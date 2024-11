Malú, completamente desconcertada ante la nueva mecánica de 'La Voz': "Me está dando un shock anafiláctico"

El Asalto Final de La Voz ha sido de infarto. El talent show renovaba la mecánica. Los ocho finalistas los debía elegir el público. Sin embargo, la batalla era una especie de ‘todos contra todos’, dado que los concursantes de los distintos equipos se enfrentan en un reto vocal cuyo ganador era elegido por los espectadores presentes en el plató. Un cambio que no sentó nada bien a Malú.

Al inicio de la gala, Eva González revelaba las nuevas mecánicas, con las que el formato producido por Boomerang TV busca innovar. Aunque, por un lado, aliviaban a los coaches de tener que elegir a los concursantes que pasaban a la siguiente fase, eso no impedía que viviesen un incómodo momento al ver que sus pupilos se jugaban su puesto.

Eso es lo que le ha pasado a Malú, a quien la nueva mecánica le ha sentado fatal, provocando que hasta ‘hiperventile’. “Me parece muy duro”, apostillaba la madrileña ante el anuncio de los cambios en el Asalto Final. Tristemente, ha sido la primera de los coaches en saber de primera mano en qué consistían estas reglas.

“El ganador de la batalla y, por tanto, la persona que pasa a los Directos de La Voz la elegirá, por primera vez esta temporada, el público presente en plató”, compartía al inicio de la gala Eva González. Esto ha hecho que la cantante de Aprendiz optase por Úrsula, quien tuvo que enfrentarse a La Jose, del equipo de Luis Fonsi. Desafortunadamente, el público optase por la componente del equipo del puertorriqueño.

Después de que Luis Fonsi retase a Pablo López, provocando la eliminación de un miembro del equipo del malagueño, al ganar Ricardo Alonso frente a Paula González. Cuando López buscaba desafiar a un coach, éste pensó en Malú. La madrileña le pidió a su compañero que no la eligiese a ella, temiendo perder a otro miembro de su equipo.

Pablo López y Malú en 'La Voz'.

“No me retes ahora, te lo ruego", dijo la madrileña. Sin embargo, Eva González le dijo que no intentase persuadir a su compañero. Lejos de amedrentarse, la cantante suplicó a López. “Me encuentro fatal”, expresó. La artista tiró de melodrama para evitar que el malagueño la retase.

“Creo que me está dando un shock anafiláctico. ¿Puedo salir?”, confesaba la cantante, montando toda una escena que desató la comedia en el plató. De hecho, Malú llegó a decir que necesitaba “azúcar”, recordando que había dado todas sus gominolas para los miembros de su equipo. “Me encuentro mal, lo digo en serio”, insistía.

Eva González en 'La Voz'.

Pablo López escuchó a Malú y optó por desafiar al equipo de Antonio Orozco, provocando que el de Hospitalet de Llobregat perdiese a uno de sus miembros, al ganar Pol Cardona frente a Carlos Gómez. El catalán se tomó su venganza, dado que retó a Malú. Sin embargo, en esta tanda, la madrileña vio cómo Salvador Rodríguez se salvaba frente a José Jiménez.

Malú se enfrentó a dos nuevos duelos. El primero fue con Pablo López. Aunque el malagueño no quiso enfrentarse a la madrileña, ésta sí que le retó a un duelo a él. En este desafío, la cantante vio perder a otro de sus miembros, al perder Rorro frente a Jaime Allepuz. En el último asalto, Orozco volvió a retar a Malú. Sin embargo, el catalán volvió a perder, al quedar Claudia Reche eliminada frente a Erwin Hernández.

El Asalto Final dejó a Fonsi sin un miembro, a López sin dos, a Malú con dos menos también y a Orozco sin tres. El puertorriqueño es el que más componentes tiene de cara a la siguiente ronda, cinco en total.