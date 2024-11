Pablo López se rompe en 'La Voz' y ofrece una de sus declaraciones más personales: "Hay una luz al final del túnel"

La Voz ha vuelto un viernes más liderando el prime time, el 12% de cuota y 1.076.000 espectadores. Tocaba la segunda gala de Asaltos. En esta ocasión, eran los equipos de Malú y Antonio Orozco los que se enfrentaban en esta etapa. Con Malú logrando que todos los aspirantes de su equipo logren pasar a la siguiente fase (aunque con carambolas, gracias a que dos de sus componentes fueron ‘robados’ por Antonio Orozco y Luis Fonsi).

El equipo de Hospitalet de Llobregat también se enfrentaba a la prueba de Asaltos. Uno de sus aspirantes, Manuel Ayra provocó un momento de lo más emotivo y personal relacionado con otro coach, Pablo López. El concursante versionó uno de los temas más conocidos del malagueño, Abril sin anestesia. Una canción muy popular, pero que hace ya tiempo que el artista no canta en sus conciertos.

La actuación de Ayra fue impecable, provocando el entusiasmo de los coaches y también de los asesores. De hecho, Pablo López no pudo evitar derramar lágrimas al ver al aspirante interpretar esa canción. El malagueño confesaba que Abril sin anestesia tenía un significado especial. Precisamente, es ese simbolismo lo que ha provocado que el artista dejase de tocarla en directo.

Durante la actuación, López lanzó miradas cómplices a Antonio Orozco, compañero al que también considera amigo y que, precisamente, conocía ya de antemano el significado que tiene este tema para el malagueño. Con esas miradas, el coach le daba las gracias a su compañero.

Después de que Ayra terminase su interpretación, López dejaba su silla para subir al escenario y darle un fortísimo y cariñoso abrazo al aspirante gaditano y que ya participó en La Voz Kids. Tras recibir un montón de valoraciones positivas y elogios tanto de los coaches como de los asesores, como también el aplauso del público, Pablo López ofreció una de las confesiones más personales que ha dado en el talent show.

Manuel Ayra en 'La Voz'.

El malagueño revelaba por qué ya no cantaba Abril sin anestesia en sus conciertos. “Antoñadas en toda regla. Esta canción, y él [Orozco] lo sabe porque tengo la suerte de tener como amigo a un artista al que admiro, yo la dejé de cantar”, expresaba en el programa. “Representa un montón de cosas a las que tengo miedo”, confesaba.

“Tengo mucho miedo a perder la relación de carne con las personas, de verdad”, expresaba, dejando un momento de lo más personal en el talent show. López compartía también cómo surgió el escribir el tema, el cual vino de reconocer uno de sus defectos: no ver algunos problemas hasta que son demasiado evidentes.

Pablo López en 'La Voz'.

“La escribí porque a veces soy un desastre con el teléfono. No me entero de muchas cosas si no me las cuentan a la cara”, confesaba. El artista le daba las gracias a Manuel Ayra por versionar Abril sin anestesia. “Aparte del guantazo tan hermoso que me acabas de dar, te tengo que agradecer recordarme que dentro del masoquismo que es escribir, hay una luz al final del túnel", reconocía.

Orozco tuvo muy buena intuición respecto a que Ayra cantase esta canción de Pablo López. Tan entregado estuvo, que el catalán le dio el pase a la siguiente fase, llegando así a los Directos.