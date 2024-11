Así reaccionan los Mozos de Arousa a la cancelación inesperada de 'Reacción en cadena' en Telecinco

Ha sido uno de los momentos televisivos más comentados de la pasada jornadas del viernes 15 de diciembre. Sin dar explicaciones oficiales, Telecinco levantaba de su programación vespertina a Reacción en cadena, ampliando la duración de TardeAR. Con el público estupefacto, los Mozos de Arousa se apresuraron a reaccionar de este cambio repentino en la parrilla de la tarde del primer canal de Mediaset.

Fue toda una sorpresa, dado que la cadena ubicada en Fuencarral no anunció la ausencia del formato para la tarde del 15 de noviembre. Sin previo aviso sobre la mesa, Telecinco decidió cancelar Reacción en cadena y dejó huérfanos a todos los seguidores del querido equipo gallego. El grupo integrado por Borjamina, Raúl y Bruno es el que más tiempo lleva participando en el espacio, 236 entregas.

Ya hubo ciertos indicios que hacían indicar que TardeAR iba a durar más de lo habitual. A las 19:30 horas, el magacín estaba con su sección de crónica social. Marisa Martín Blázquez, Antonio Montero, Marta López, Miguel Ángel Nicolás y Paloma Barrientos eran los elegidos de abordar los diferentes temas de la prensa del corazón.

Tras una última hora que daba Manu Marlasca, que informó de un fuerte granizo estaba cayendo en Huelva, Frank Blanco quiso dar un importante anuncio a los espectadores de Telecinco. A las 20:12 horas, el presentador sustituto de Ana Rosa Quintana avisaba a los televidentes del cambio repentino de programación.

“Por cierto, que a lo mejor no se han dado cuenta en casa, no ha empezado Reacción en cadena. No va a haber Reacción en cadena, le hemos dado fin de semana largo a Ion Aramendi y nos vamos a quedar hoy más rato porque tenemos repóker de exclusivas”, desvelaba.

Sin embargo, la gran exclusiva ya había sido adelantada durante la mañana. Se trataba de una noticia sobre Anabel Pantoja, quien parecía haberse distancia de su tía, Isabel Pantoja. Según señalaba Leticia Requejo, ambas llevan tiempo sin comunicarse, debido a “desavenencias serias” entre la tonadillera y David, el novio de la influencer. Una exclusiva que, realmente, ya había sido comentada por Antonio Rossi y Kike Calleja en Vamos a ver.

Ante el desconcierto, el público preguntó en redes a los Mozos de Arousa qué estaba pasando. Uno de los primeros en responder fue Borjamina. “Hoy no hay programa. Nos vemos el lunes”, expresaba de manera muy escueta y con un emoticono de una cara con gesto triste. El portavoz del equipo señalaba que el concurso retomará su emisión habitual el lunes, para alivio de sus seguidores.

Hoy no hay programa. 🙁 Nos vemos el lunes. #ReacciónEnCadena15N — Borjamina (@Borjamina) November 15, 2024

El mismo Borjamina señaló que desconocía el motivo por el que Telecinco había optado por alargar TardeAR y suprimir la emisión de Reacción en cadena. “Como si dependiera de mí”, escribía a una seguidora que le preguntó por la cancelación. El mismo Borjamina, junto con Raúl, publicaba una historia por Instagram, tomándose a broma este cambio de última hora.

Como si dependiera de mí 😅 — Borjamina (@Borjamina) November 15, 2024

“Raúl, ¿qué pasa hoy que no hay programa de Reacción en cadena?”, le preguntaba Borjamina a su hermano Raúl. “Le han dado el fin de semana de descanso a Ion”, respondía. “¡Ahora ya entiendo! A nosotros también. Bueno, vamos a pasear un poquito por Madrid”, señalaba Borjamina. “Sí, nos vamos a una escape room”, agregaba Raúl. Tras compartir una instantánea en la escape room, el Mozo de Arousa publicó otra historia aclaratoria.

“A ver, lo de ayer, que nos dieron día de descanso, era una broma. Como ya sabéis, es un programa grabado. Bueno, Telecinco decidió no emitirlo ayer. Eso escapa a nuestro alcance ya. Nosotros nos lo tomamos con humor. Estamos en Madrid pasando unos días”, aclaraba Borjamina.

“Claro, nosotros nos quedamos por aquí para el fin de semana y Bruno se ha quedado en Galicia para estar con su familia. No siempre estamos juntos los tres”, añadía Raúl. “Y ahora nos vamos al Eurovisión Junior”, terminaba la historia Borjamina.