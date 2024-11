Manuel Cortés sorprende en 'Fiesta' y lanza un rotundo mensaje para Isa Pantoja: "Me alegro de que vaya a ser madre"

Las palabras de Raquel Bollo contra Isa Pantoja siguen resonando en Telecinco. La empresaria se sentó en el plató de De viernes este pasado 15 de noviembre. El magacín nocturno firmó un correcto 12,3% de cuota y 923.000 espectadores, logrando rivalizar en liderazgo con La Voz en Antena 3. Muy comentadas han sido las declaraciones de la ex de Chiquitete sobre su sobrina.

Por cosas del destino, su hijo, Manuel Cortés, acudía este sábado 16 de noviembre a Fiesta. Como recordaba Luis Rollán en el propio magacín vespertino, el joven había negociado su presencia en Fiesta con bastante antelación y con una fecha cerrada antes de que su madre aceptase ir a De viernes. El exconcursante de Supervivientes 2023 fue para promocionar su nueva canción.

Dado que Fiesta tiene una parte musical de promoción de artista, Cortés había ido con esa intención. Tras una actuación que arrancó un fuerte aplauso tanto del público como de los tertulianos y de Emma García, la presentadora habló con él y era inevitable hacer referencias a la visita de su madre al programa conducido por Santi Acosta y Bea Archidona.

“¿Viste a mamá anoche?”, le preguntó Rollán. “Eso es secreto de sumario”, señalaba Cortés. El colaborador le preguntó si había felicitado a su prima Isa Pantoja, el artista reveló que todavía no lo había hecho. Sin embargo, el cantante aprovechó su presencia en Fiesta para felicitar tanto a su prima como a su marido, Asraf Beno.

“Me alegro mucho de que vayan a ser padres, sé que hace bastante tiempo que andaban buscándolo”, comentaba Cortés en directo. “En su día con su pareja [Beno] tuve mis roces porque tenía un sentir diferente a mí y como todo en la vida, no se le puede caer bien a todo el mundo”, añadía.

Emma García, Manuel Cortés y Luis Rollán en 'Fiesta'.

“Espero que les venga con mucha salud, que lo disfruten como yo disfruto de la mía al máximo, que es lo mejor de la vida y que Dios les bendiga”, expresaba el cantante, felicitando así tanto a Isa como a Asraf.

Unas palabras llenas de cariño. Aunque, inicialmente, Cortés no pensaba hacerse eco de las palabras de su madre, finalmente, habló un poco. ''No es lo más cómodo para mí, pero yo estoy haciendo mi trabajo. Respeto las opiniones de todo el mundo, es verdad que hay cierta gente que se pone más sensible ahora que en su momento y que se olvida de que todo el mundo tiene fallos y errores”, expresaba.

“Ella ayer dio su entrevista. El día que yo hable y diga mis cosas pues... lo haré. Cuando yo doy una opinión mía me atengo a las consecuencias, en este caso yo no tengo nada que ver, no es algo mío”, concluía antes de marcharse del plató. Emma García le daba las gracias por sus palabras y el artista se fue entre aplausos.