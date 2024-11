Georgia gana el Festival de Eurovisión Junior 2024; España acaba sexta con Chloe DelaRosa como anfitriona

Sorpresa en la Caja Mágica de Madrid. Georgia se ha proclamado ganadora de la 22ª edición del Festival de la Canción Eurovision Junior 2024. Lo ha hecho con Andria Putkaradze y la canción To My Mom, una sentida balada con la que se ha metido en el bolsillo tanto a jurados profesionales como a los espectadores.

Con este resultado, el país del Cáucaso se convierte en el estado con más victorias del palmarés del festival 'mini'. Cuatro triunfos, el último de ellos -hasta hoy- en 2016. Este sábado, 16 de noviembre, ha superado a Francia como mejor país del certamen.

12 de 17 países han dado sus 12 puntos a la candidatura georgiana, entre ellos, España. El veredicto del jurado español lo ha emitido Carlos Higes, nuestro representante en Eurovision Junior 2022, celebrado en Ereván.

El televoto de Georgia, por el contrario, ha sido más discreto, al quedar sexta por parte del público. Aupado por el voto profesional, llevándose un total de 180 puntos, tan solo 59 puntos de los espectadores le han bastado a Putkarazde para hacerse con el micrófono de cristal 'mini'. El artista ha sumado un total de 239 puntos. La medalla de plata ha sido para Portugal, otra de las grandes favoritas de esta edición. El país luso se ha quedado en segunda posición con 213 puntos con la propuesta Victoria Nicole, Esperança.

El tercer puesto ha ido para Ucrania. Artem Kotenko y su tema Hear Me Now ha obtenido la medalla de bronce con un total de 203 puntos. Ampliando los datos a los cinco primeros puestos, la cuarta posición ha sido para Francia. Tras tres victorias no consecutivas, el país galo se queda a las puertas de otra más con 177 puntos, gracias a Titouan y su canción Comme si comme ça. Cierra el top 5 Malta, Ramires Sciberras y su canción Stilla ċkejkna han logrado 153 puntos.

No pudo ser para Chloe DelaRosa, que partía como favorita. En su primera ocasión como anfitriona, España ha cerrado la tarde como sexta clasificada, la misma posición que Higes en 2022. La joven de 9 años ha vuelto loco al pabellón madrileño con la divertida Como la Lola, obteniendo un total de 144 puntos. 80 han sido por parte del voto profesional y 64 por parte del voto popular.

Desde luego, la cosa prometía: la extremeña proponía un concepto alegre, un homenaje a todas sus estrellas del pop favoritas: Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Shakira... Pero, sobre todo, a la Faraona, Lola Flores. Amy Gómez-Limón, Ilinca Nour, María Barrios y Laia Núñez han sido las bailarines que han apoyado a la de Guareña. Mención destacada merece oa puesta en escena, obra de Javier Pageo, en completa consonancia con la canción.

La artista ha aparecido sobre el escenario simulando estar en un camerino, preparándose para la actuación de su vida, la de Eurovisión Junior 2024. Todo con bien de tonos rosas y amarillos, sin que faltasen los lunares. Según avanzaba el tema, se han ido uniendo las bailarinas en una larga pasarela. Pageo también ha hecho que se vean en pantalla elementos gráficos que simulan las redes sociales, como un directo de TikTok.

