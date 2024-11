Risto Mejide paraliza 'Got Talent' para tomar una decisión insólita en el programa: "Es la primera vez en diez años"

Risto Mejide en 'Got Talent'.

Got Talent ha entrado en su fase de semifinales. La undécima gala, la primera de las semifinales, ha logrado recuperar el doble dígito de cuota, al conseguir un 10,1% de share y llegar a los 3,5 millones de espectadores únicos (los que, en algún momento, contactaron con el formato). Precisamente, esta entrega ha vivido un momento de lo más inaudito, con Risto Mejide tomando una decisión histórica en el programa de Fremantle.

Dado que los elegidos para pasar a la siguiente ronda debían ir desfilando por las semifinales, el presentador de Todo es mentira era consciente que los elegidos para llegar a esta etapa con el pase de oro de las audiciones también iban a aparecer. Eso hizo que el publicista, al inicio de la gala, pidiese una decisión que nunca se había solicitado en el programa: impugnar su propio pase de oro.

En la sexta gala, también de audiciones, el barcelonés provocó una polémica al dar su pase de oro a Kimberly, una joven cuyo talento era entonar canciones de Taylor Swift mediante eructos. A pesar de ser un momento de lo más desagradable y que provocó que tanto Florentino Fernández, Paula Echevarría y Tamara Falcó dijesen que no, Risto Mejide sorprendía al utilizar su pase de oro y llevar a la aspirante a la siguiente fase.

Sin embargo, con el paso del tiempo, parece que el barcelonés ha recapacitado sobre si debía llevar a Kimberly a las semifinales. Y es que el número fue muy incómodo y llegó a sorprender hasta a la propia candidata la decisión del jurado. “Os la vais a comer en semifinales”, dijo Mejide tras las valoraciones negativas de sus compañeros.

Justo antes de que comenzasen los números de los primeros semifinalistas, el barcelonés paralizó la emisión para comunicar su deseo de modificar su pase de oro. “Tengo que decir una cosa a mis compañeros y a la dirección de este programa que creo que es importante antes de que comencemos estas semifinales”, expresaba, dejando tanto a Santi Millán como a sus compañeros del jurado atónitos.

Florentino Fernández, Paula Echevarría, Tamara Falcó y Risto Mejide en 'Got Talent'.

“He estado dándole muchas vueltas, he estado viendo las audiciones y creo que, por primera vez además, por lo menos de los diez años que llevo aquí, quiero impugnar mi pase de oro”, dijo, dejando sin palabras a los presentes en el plató. “Mi pase de oro lo hice con una intención mala [reconocería más tarde que era para fastidiar a Tamara Falcó], para incomodar”, añadía.

El barcelonés justificó su cambio de parecer: “Creo que sería injusto que mi pase de oro fuese una actuación en la que yo he utilizado, de alguna forma, para incomodar a mi compañera. Esa no debe ser mi función, así que yo pongo a disposición del programa mi pase de oro y me gustaría dárselo a alguien que realmente lo merezca”.

Santi Millán tomaba nota. Afortunadamente para Risto, Kimberly no estaba entre los semifinalistas que se jugaban el puesto a la final en esta gala, dejando la incógnita sobre qué sucederá con el requerimiento del barcelonés. Por otro lado, la socialité zanjó la controversia con palabras conciliadoras hacia su compañero.

“Ya dije que quien tiene boca se equivoca y yo me he equivocado contigo”, dijo, para después darle un abrazo a Mejide. Dicho esto, la primera semifinal comenzó. En esta gala, Musicales Junior, TK y Daria lograron su pase a la siguiente ronda.