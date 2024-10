Tamara Falcó, en shock tras la revelación de un mentalista: su hermano Enrique Iglesias se ha casado en secreto

Noche de sorpresas en la décima edición de Got Talent. Las octavas audiciones han venido con una inesperada revelación para Tamara Falcó. Uno de los aspirantes de la gala de este pasado sábado 26 de octubre le confesó a la aristócrata que su hermano, Enrique Iglesias, no sólo se ha casado en secreto, sino que lo hizo hace ya hace algunos años.

Michel Gallero es un mentalista venezolano que ha querido mostrar su habilidad al jurado del talent show de Telecinco. Lo primero que hizo fue dejar sin palabras a la socialité. El artista subía al escenario del teatro Príncipe Gran Vía con una caja de regalo. El concursante señalaba que dicho presente era de su “abuela para los cuatro jueces”.

“Soy el mentalista de las celebridades y los famosos como, por ejemplo, David Bisbal, Melendi, Manuel Turizo, Camilo y, lo más fantástico de todo es, Tamara, tenerte en frente porque hace cuatro años estuve con tu hermano Julio [José Iglesias] y descubrí, cuando nadie sabía, que tu otro hermano, Enrique estaba casado”, confesaba, dejando a la diseñadora desconcertada.

“Me acabas de dar una noticia... Que yo sepa, no está casado”, dijo la socialité tras reaccionar a la inesperada revelación de este aspirante. Gallero, aseguraba que fue algo que se emitió por televisión y le invitó a la marquesa de Griñón a comprobarlo por sí misma. Tras ello, dio inicio a su número.

Aunque la ganadora de la cuarta edición de MasterChef Celebrity se mostraba bastante escéptica por sus palabras, lo cierto es que su hermano Julio José ya habló en julio de 2023 sobre este tema, dejando caer que el cantante de Hero y I Like It contrajo matrimonio en secreto con la extenista rusa Anna Kournikova. Así lo insinuó en su visita a Y ahora, Sonsoles, dado que no hizo “una boda a lo grande”.

Tamara Falcó en 'Got Talent'.

“Enrique lleva con Anna 35 años y tienen tres hijos maravillosos”, expresaba, aunque sin confirmar del todo que el cantante de Tonight (I’m Loving You) o Do You Know? (The Ping Pong Song) se haya casado con Kournikova.

Gallero sorprendió con su número, al revelar el número que Risto Mejide tenía en mente. Tras esto, continuó con su espectáculo jugando con Paula Echevarría y Tamara Falcó y regalando un final épico para su actuación, con una tarta de chocolate de por medio, inclusive. Llegó el momento del veredicto final.

'Got Talent'.

“Me ha parecido la pera. Me ha parecido un numerazo porque, a parte de estar hilado una cosa con la otra, es súper ágil”, expresó Paula Echevarría, con el público aplaudiendo y pidiendo un “pase de oro”. “El número está bien perpetrado, pero le falta ritmo. Me ha parecido lento”, dijo Risto Mejide, en contraposición de lo expresado por la actriz. “He estado a punto de darle al botón rojo varias veces. Te tenemos que exigir el ritmo que pide la televisión”, justificó.

“Está lleno de ingenio y muy bien hecho”, expresó Florentino Fernández. “Michel, estabas condenado desde que averiguaste el número de Risto. No sé tanto de tele, pero ha sido un 10 para mí”, apostilló Tamara Falcó. Finalmente, el mentalista venezolano se llevó tres síes y el no de Mejide, logrando pasar a la siguiente ronda.