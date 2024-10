Emoción a flor de piel: Àngel Llàcer sorprende a su amiga Chenoa en su último concierto en Barcelona

Hablar de Àngel Llàcer es hablar de éxito en la televisión. El carismático presidente del jurado de Tu cara me suena lleva apartado varios meses, exactamente desde el pasado mes de abril, de la pequeña pantalla. El motivo no es otro que una enfermedad.

Su abandono televisivo se debe a una bacteria que contrajo en un viaje a Vietnam y que le provocó una infección intestinal. Aun así, en el mes de septiembre concedió una entrevista para TV3 donde dio detalles de todo su calvario sufrido.

"Me hacen la primera intervención y ven la gravedad de la enfermedad. Es una bacteria que se come el cuerpo. Retiran la parte podrida de la pierna, cierran y todo perfecto. Sin embargo, le digo a la doctora que todavía tengo la premonición de que me voy a morir”, apuntaba en la entrevista.

De esta manera, la ausencia de Llàcer ha preocupado a muchos espectadores y también a los miles de amigos que el catalán ha ido haciendo en su largo periplo en el mundo de la televisión. Una de esas personas es Chenoa, compañera de Llácer en el programa de imitaciones de Antena 3.

Aún así, este sábado Chenoa iba a recibir una sorpresa muy especial. Durante su actuación en el festival Loco Bongo XXL, celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona, se vio sorprendida por la visita de un amigo muy especial.

Reencuentro especial

Àngel Llàcer daba la sorpresa a todos los presentes y a la misma Chenoa. "He venido aquí para que la Laura (nombre real de la cantante Chenoa)... Yo he estado muy mal y ella siempre me ha enviado muchos mensajes de amor. El amor es lo que nos hace vivir", se dirigía desde el escenario a los presentes.

Llàcer entrega un bonito ramo de flores y se producía un emotivo encuentro entre dos grandes amigos, donde era evidente la gran sintonía existente entre los dos compañeros de Tu cara me suena.

Posteriormente, el actor y presentador catalán se dirigía a los fans de Chenoa: "Ahora le daré un beso y os pido a todos que os deis un beso con la persona que queráis. Cuando nos demos el beso sonará una música muy bonita. Gracias y te quiero".

Tras terminar el evento, Chenoa compartió en su perfil oficial de X, antiguo Twitter, sus primeras impresiones ante el reencuentro con su querido amigo. "Imaginaos, mi corazón a mil. Gracias a Loco Bongo Barcelona por esta sorpresa tan mágica. A ti, Àngel Llàcer gracias por este abrazo tan amoroso. Te quiero mucho", agradecía la cantante.

Chenoa y Àngel Llácer

Esta ocasión fue la primera vez que Llàcer se reencontraba con Chenoa, aun así ya pudieron hablar por teléfono en directo en Y ahora Sonsoles. "Eres tan fuerte y tan maravilloso. En Tu cara me suena se notaba tanto que no estabas a mi izquierda, el lado del corazón", se dirigía Chenoa al presentador.

Para Llàcer también hay buenas noticias. En los últimos días se ha confirmado que pronto se pondrá al frente de un nuevo proyecto profesional. Soc i Seré será el nuevo espacio de telerrealidad de 3Cat, donde el popular presentador catalán volverá a renacer televisivamente, tras sus últimos problemas de salud.