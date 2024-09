Àngel Llàcer muestra las secuelas de su enfermedad en televisión: “Tuve la premonición de que me moría”

En los últimos meses ha habido mucha preocupación por Àngel Llàcer. El carismático presidente del jurado de Tu cara me suena tuvo que abandonar el concurso de imitaciones por un problema de salud, una bacteria que contrajo en un viaje a Vietnam y que le provocó una infección intestinal.

El actor de musicales como La Jaula de las Locas reapareció fugazmente en la final del concurso, mandando un mensaje de esperanza y tranquilidad a sus compañeros y los que habían sido sus alumnos; sin embargo, admitía entonces no estar al 100%. Ahora, el catalán ha reaparecido en televisión, ofreciendo la primera entrevista en la que habla largo y tendido por el calvario que ha transitado desde la pasada primavera.

El espacio elegido para hablar ha sido Col·lapse de TV3 presentado, el cual presenta Ricard Ustrell, y allí ha narrado todo lo sucedido. Se fue a Vietnam y desoyó las recomendaciones de no beber agua ni comer en cualquier parte. Su viaje continuó en Tailandia, y allí se puso malo. Tras tomar antibióticos y descansar tres días, volvió a casa.

El 13 de abril cambió su vida: “El primer síntoma es dolor de barriga, diarreas muy fuertes y fiebre. Llego al hospital y me dan el alta. Al día siguiente estuve muy mal, volví y me ingresaron durante 10 días. Salí y yo pensaba que ya estaba curado y la bacteria estaba muerta”, detallaba Llàcer.

Sin embargo, poco después llegó un segundo ingreso, estando en Barcelona: su pierna estaba muy hinchada. “La doctora advierte de que deben abrirme la pierna. El viernes me hacen la primera intervención y ven la gravedad de la enfermedad. Es una bacteria que se come el cuerpo. Retiran la parte podrida de la pierna, cierran y todo perfecto. Sin embargo, le digo a la doctora que todavía tengo la premonición de que me voy a morir”, apuntaba. Así, explicaba lo que, por ejemplo, Santiago Segura ya había dicho, que había estado a punto de perder una pierna.

Llàcer muestra las cicatrices de sus intervenciones médicas.

Dos días después, Àngel Llàcer tuvo una segunda operación, complicada también, porque la bacteria seguía subiendo. Tal era el riesgo que llegó a despedirse de sus seres queridos. Ante las cámaras del programa mostró la gran cicatriz que ha quedado en su pierna como consecuencia de esta bacteria. En la actualidad sigue en recuperación, y ha tenido que aprender a caminar de nuevo. “He aprendido a poner un pie detrás de otro, literalmente. No puedo saltar ni subir escaleras, solo caminar, y lo hago lentamente. Aprender a caminar ha sido toda una metáfora”, desvelaba el artista, que recibió una sorpresa con la visita de Manu Guix.

A pesar de todo, tiene proyectos entre manos, como presentar un concurso en la televisión catalana, y ha confirmado que volverá a Tu cara me suena. Un programa del que es una pieza clave, tanto como para que su lugar lo tuviesen que suplir no una, sino dos personas: uno para las clases de interpretación, y otro para juzgar a los concursantes.