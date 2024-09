Paran ‘Got Talent’ y piden la presencia de una psicóloga para una concursante que sufrió un ataque de ansiedad

Subirse al escenario de un programa como Got Talent es algo para lo que cualquiera no está preparado. Y más, si en los meses venideros ha lidiado con fuertes problemas de salud mental, como le sucedía a una de las concursantes que pasaron por el programa en la entrega de este sábado.

Carla Ritcher tiene 18 años, y venía desde Barcelona. Antes de mostrar su talento se mostraba nerviosa, tanto como para que tuviesen que pedir la presencia de una psicóloga. La sanitaria le ayudó a realizar unos ejercicios para relajarse, pero fue en vano. Su participación se retrasó entonces. “Era la primera vez que se sube a un escenario. Le ha dado un ataque de ansiedad”, explicaban a los jueces. “¿Le ha dado pánico escénico? Pobrecita, ha venido hasta aquí...”, apuntaban Risto Mejide y sus compañeros.

Carla se presentó como una chica muy nerviosa e insegura, y también muy sensible, a la que Santi Millán acompañó hasta el mismo escenario, deseándole mucha fuerza. Para ella, ir al programa es “un paso enorme”. “A finales del año pasado me diagnosticaron con depresión y ansiedad social y estuve unos meses sin salir de casa, pensé que no sería capaz de venir. Hay cosas que me preocupan, como olvidarme la letra o desafinar, pero voy a dar lo mejor de mí”, decía a cámara.

Al programa, Carla fue acompañada de sus padres, su hermana, su mejor amiga y su abuela María. Y con ese respaldo comenzó su interpretación, que se quedó brevemente interrumpida por las lágrimas. Sin embargo, luego se arrancó a cantar y sorprendió a los cuatro jueces.

“Menuda clase, menuda elegancia”, valoró Risto Mejide, que le aseguró que la de esa noche no sería la primera vez que la viésemos en un plató de televisión. “Nos compraríamos tu disco e iríamos a tus conciertos”, le aseguró por su parte Paula Echevarría. “Enhorabuena, me ha volado la cabeza”, apuntaba por su parte Flo.

A la hora de votar, Paula, Tamara Falcó y Florentino Fernández le dieron un sí, pero Risto, en principio, decía que no: “Estás sobre cualificada para estar aquí, así que es un no”, le decía a la joven. Finalmente, Risto le dio un sí, y Carla logró el pase para la siguiente fase con un pleno de síes.