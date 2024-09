El Koala reaparece en ‘Got Talent’ y Risto Mejide le dice que no por hacer “apología del canibalismo”

El Koala en 'Got Talent'.

Un personaje muy conocido en el universo de Mediaset reapareció este sábado en Telecinco tras años sin aparecer por la televisión. Hablamos de Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, conocido artísticamente como El Koala. Un cantante que en 2006 popularizó el tema Opá, yo viazé un corrá, y que en 2018 fue concursante de GH VIP, en la edición que resultó ganadora Miriam Saavedra.

El Koala no ha dejado la música en ningún momento, y tras presentar en los últimos años sencillos como Ellas los prefieren malotes, el malagueño buscó una nueva oportunidad en la televisión en el concurso que presenta Santi Millán.

En esta tercera noche de audiciones, El Koala se disfrazó de cerdito, con un traje hinchable. Su indumentaria, sin embargo, no fue del agrado de una parte de los jueces, y Risto Mejide no tuvo duda en darle al botón rojo, antes siquiera de que se pudiera presentar. Algo que provocó la risa de Tamara Falcó.

Florentino Fernández fue el primero en reconocer al artista, que había entrado ocultando su rostro tras unas grandes gafas de color rosa, a juego con el disfraz, y que aseguró llamarse, en un primer momento, “el cerdito indomable”. “Vengo a cantar una canción del Koala”, decía orgulloso el concursante, al percatarse de que todos, a excepción de la marquesa de Griñón, le habían reconocido. “¡El Koala disfrazado de cerdo, me va a reventar la cabeza!”, exclamaba el presentador, Santi Millán.

El tema que presentó se titula No me des consejos, dame jamón, y de ahí que fuese disfrazado de cerdo. Pero se encontró un nuevo revés, porque Tamara pulsó el botón rojo al instante de que comenzase a cantar. Para su suerte, Flo y Paula Echevarría disfrutaban con su canción, que repetía la frase “no me des consejos, dame jamón, si es de pata negra, mucho mejor”.

“ Apología del canibalismo”

A la hora de las valoraciones, Tamara Falcó reconoció que no sabía quién era El Koala. “Me debió pillar fuera”, decía sobre el éxito que tuvo en nuestro país. Para ella, el voto era negativo. Flo y Paula, sin embargo, le dieron un sí, pues disfrutaron con el show del andaluz. “Claramente, hay un antes y después de Got Talent tras la actuación de El Koala aquí con nosotros”, afirmaba el humorista, alabando al concursante.

Risto Mejide tenía el voto decisivo. Ya había pulsado el botón rojo nada más empezar, lo que ya hacía presagiar por dónde iría su valoración. “Eres un cerdito y estás pidiendo jamón. Eso es apología del canibalismo en prime time”, le decía al concursante. “Hago apología de algo que no pasa de moda, que es de aquí nuestro, que es el jamón”, le corregía El Koala. A pesar de ello, Risto le dijo que no, dando así por concluida su aventura televisiva. “Solo una frase para Risto: no te enjabones, que te corto el agua”, atinó a decir El Koala a Risto antes de irse.