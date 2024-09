Himar González sufre un gran ataque de risa en ‘Antena 3 Noticias’ por un chiste de Matías Prats

Los ataques de risa son frecuentes en los programas de televisión en directo. A veces ocurren sin más, incluso cuando se están dando informaciones que puedan resultar sensibles. Y en otras ocasiones suceden por algún chiste que dinamita todo lo que debería estar sucediendo en ese momento.

Este sábado, la periodista Himar González vivió un largo ataque de risa, de un minuto, durante la emisión de Antena 3 Noticias. Y todo por una gracia de las que habitualmente suelta su compañero, Matías Prats, quien ha conseguido hacer de sus chascarrillos una seña de identidad.

Prats hizo un comentario justo antes de que ella tuviese que entrar en directo a informar del tiempo, y no se pudo contener la risa. Esto alteró el habitual desarrollo del espacio, y hasta las cámaras dejaron de enfocarla, pues parecía complicado que la comunicadora canaria pudiese continuar su labor.

“Llueve y llueve y nos preguntamos si es el otoño o Himar es la DANA que nos está afectando”, introdujo Matías Prats. Por un momento, González se quedó en silencio, para aguantarse la risa. “Adelante”, insistía el presentador de los informativos, y cuando ella empezó a explicar la información, la risa se apoderó del plató. “Vaya por dios, le ha dado la risa”, añadía el presentador en aquel momento.

En ese momento, sin cortarse, Himar detalló que su risa era por “uno de los chistes” de Matías Prats, y que había tenido lugar “antes d entrar”. Así, estuvo cerca de un minuto riendo en pantalla. Matías Prats salió en su rescate, pero, finalmente, Himar pudo dar la explicación oportuna sobre el tiempo.

¡Qué dificil es a veces reprimir la risa en un plató de #televisión! El ataque de @HimarGonzalez, una de las mejores profesionales y personas que conozco, así lo demuestra. Como también se ve que los chistes de Matías son imbatibles pic.twitter.com/sHZnqT8tud — @LuisFragatv (@LuisFragaTV) September 21, 2024

“ Disculpas”

Este domingo, Matías Prats quiso saber cómo está Himar “después de lo que ocurrió anoche”, y hasta acudió al lado de la comunicadora. “Vengo fuerte, vengo mentalizada, tengo un semblante imperturbable”, sentenciaba la canaria. El presentador le preguntó si se había visto en el momento en cuestión, y ella confirmaba que sí, que repetidas veces. Por si alguien no sabía de lo que estaban hablando, el programa rescató un fragmento del ataque de risa.

“Al final sí nos pudo decir la previsión del tiempo, no te dije nada para producir ese efecto”, se justificaba Prats. “Hay que decir que eres un genio, no solo aquí sino también como humorista. Tus comentarios son imbatibles, y por la tarde me dijo algo que me estuve riendo antes del informativo, durante el informativo, al llegar a casa, y esta mañana lo primero que hice fue abrir los ojos y reírme”. “La risa es una gran terapia, pero procuremos no hacerlo en directo”, le pedía Matías Prats. “La vida misma, pasan cosas, y es lo que pasó ayer, disculpas”, pedía Himar, antes de dar el parte meteorológico de este domingo.