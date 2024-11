La desagradable actuación que ha horrorizado al jurado de 'Got Talent': "Eres como Jim Carrey en 'La máscara'"

Williams y Tamara Falcó en 'Got Talent'.

Got Talent vivió la última parada de las audiciones de su décima temporada. Los últimos aspirantes que buscan llegar a las semifinales. Con el grupo de jóvenes bailarinas Children’s Dreams como el que se alzó con el pase platino directo a la final llevándose el momento más emotivo de la noche, eso no impidió que hubiera otros ‘momentazos’. Eso es lo que provocó Williams, un hombre de 46 años que dejó escandalizado al jurado.

Aunque antes de subirse al escenario del teatro Apolo de Madrid, Williams aseguraba que iba a bailar. Sin embargo, terminó haciendo algo muy distinto. El hombre de 46 años podía presumir de una habilidad que muy pocas personas pueden realizar en el mundo y que nunca se había visto en el talent show producido por Fremantle.

La ‘habilidad’ de Williams es sacar los ojos dos centímetros de sus órbitas durante 30 segundos. Su actuación dejó sin palabras al jurado, llegando incluso a apartar la mirada del escenario, dado que la demostración de la habilidad llegaba a causar aprensión. A pesar de ello, provocó el aplauso del público.

“Me he mareado”, expresaba Florentino Fernández. El caso es que Williams se acercó a la bancada del jurado, provocando que los cuatro se girasen, dado que los ojos fuera de sus órbitas no eran una imagen placentera. Hasta Risto Mejide apartó la mirada, puesto que el número impresionaba.

Tras terminar, los cuatro jueces tuvieron que recomponerse. A pesar del desagradable momento, el jurado sacó su lado más profesional para puntuar sobre si Williams merecía pasar a la siguiente ronda o no. La elección no era sencilla, puesto que se trataban ya de las últimas audiciones antes de pasar a la siguiente fase.

Tamara Falcó fue una de las primeras en compartir sus impresiones. La socialité le dio un sí a Williams, admitiendo que todavía estaba recuperándose de lo que acababa de ver sobre el escenario. “Eres como Jim Carrey en La máscara. Gracias por mostrarnos este peculiar talento, para mí es un sí”, expresaba la aristócrata.

El aspirante logró también una respuesta positiva de Florentino Fernández, como de Paula Echevarría. La actriz de Velvet también tuvo que retirar la mirada de la actuación en varias ocasiones. Sin embargo, tanto la intérprete como el humorista y la marquesa de Griñón valoraron la habilidad, por más aprensión que cause.

Al único al que no le terminó de convencer la actuación fue a Risto Mejide. El publicista fue claro y directo en su negativa: “Para mí, es un no. Gracias”. Dado que obtuvo tres síes, Williams pudo irse con la cabeza bien alta. “A pesar de la grima que me da, que es mucha, te vas a casa con tres síes”, comentaba Echevarría al final de las valoraciones.