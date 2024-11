Emma García, indignada, para los pies a Kiko Jiménez por su actitud en 'Fiesta': "¡Esto lo llevo fatal, ya os lo digo a todos!"

Este domingo, 10 de noviembre, Emma García y Kiko Jiménez protagonizaron un rifirrafe en Fiesta. El colaborador llegó a plató con una actitud que no agradó en absoluto a la presentadora de Telecinco desde el minuto uno, y así se lo acabó haciendo saber.

Jiménez, Sofía Suescun y, de alguna manera, Maite Galdeano, eran los protagonistas de uno de los temas de la tarde. Si de por sí la situación entre madre e hija estaba ya tensa, el último movimiento de la pareja ha añadido más leña al fuego.

Según enseñó la 'influencer' en redes sociales, había desmontado la habitación de su progenitora en su casa, sacando muebles antiguos y cambiándolos por unos nuevos. El de Linares acudió este domingo al formato de Unicorn Content a dar explicaciones, a pesar sus reticencias iniciales.

García, obviamente, se dio cuenta: "Vamos a ver, Kiko, ¿qué te pasa? Te estoy preguntando desde el cariño. ¿Qué te crees? ¿Que no te conozco? Tienes un rebote que no veas. Me toca las narices que te esté tratando con todo el cariño y que tú ahora estés a la defensiva. ¡Esto lo llevo fatal, ya os lo digo a todos!".

"¿A la defensiva de qué?", preguntó el que fue participante de Mujeres y Hombres y Viceversa, en tono desafiante. La comunicadora pedía ayuda a sus compañeros: "¡Por favor! ¿Podéis decir cómo está? Venga, di lo que te molesta". Al parecer, a la pareja de Suescun le había ofendido profundamente el vídeo que empleó el programa para cebar el asunto.

Emma García y Kiko Jiménez discuten en 'Fiesta' Mediaset España

"Verás, te voy a decir el origen de lo que ha pasado, que quizá se puede malinterpretar porque la gente no sabe toda la realidad. Sofía tenía una campaña publicitaria con una marca muy conocida de Francia, de muebles de alta gama. Fue eso, una publicidad por parte de Sofía. Se cambió y se redecoró la habitación de Maite y ahora es la habitación de Marco [su perro]", exponía el andaluz.

A juicio del tertuliano, el cebo para introducir a los espectadores de Mediaset la cuestión era del todo "tendencioso". "¿Y esto por qué no lo dices desde el principio? ¿Por qué tenemos que llegar a este momento? Luego seguimos y seguimos hasta que salto", lamentaba la conductora de Fiesta, indignada.

Emma acusó al polemista de no ser "sincero desde el principio": "Hasta que te lo he sacado y he tenido que decir, con perdón, '¿qué coño te pasa?". El debate prosiguió con más o menos tranquilidad, pero la vasca quiso zanjar este malestar con una seria advertencia a los allí presentes.

"La próxima vez, cuando veáis que algo os compete a cada uno y no os guste, cuando os pregunte, me decís: 'Pues, mira, no me ha gustado el cebo'. Y me quedo yo a gusto y tú también. Y nos ahorramos muchas cosas. Dicho esto, pasamos página", concluyó García.