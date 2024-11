'Fiesta' paraliza en directo el programa para llamar la atención a dos colaboradores y poner orden

Un fin de semana más, Fiesta ha demostrado ser un magacín pegado a la actualidad. El programa presentado por Emma García ha seguido de cerca la última hora sobre la DANA que ha asolado la zona del Levante, con la Comunidad Valenciana como principal epicentro. No obstante, ha retomado buena parte de su agenda habitual de sucesos, crónica social, corazón y salud.

Dado que es un formato pendiente de la última hora, Fiesta ha tenido que interrumpirse en dos ocasiones y por motivos muy distintos. Uno de ellos era de carácter informativo, relacionado con un terrible ataque en un monasterio de Gilet, Valencia. Tras el debate de Psicología con Rafael Santandreu, la presentadora ha adelantado su cierre para que José Ángel Leiras hablara de este horrible suceso.

“Tenemos que terminar antes para dar una última hora que, de verdad, me ha dejado alucinada”, expresaba García para dar paso a esta información. Un individuo, que decía actuar “en nombre de Dios”, allanó un convento de frailes en Gilet, golpeando gravemente a cuatro de ellos y provocándole la muerte a uno de los monjes, de 76 años. El homicida huyó y está siendo perseguido por la Guardia Civil.

Después de que Leiras diera la información, García ha mostrado su habitual tono serio para las noticias de sucesos, señalando que, más adelante, se retomaría el tema para ver si había novedades sobre el caso. El programa ha seguido así con su escaleta, hasta que se ha visto interrumpida, aunque por causas mucho menos graves que para hablar de un homicidio.

Tras acoger al artista Diego Ramos, quien rinde tributo a Julio Iglesias imitándole y cantando sus temas icónicos, el magacín retomaba la noticia sobre el homicidio en el convento de Gilet. Tras ello, ha llegado uno de los momentos más esperados de la tarde, tal y como venía anunciándose desde el inicio del programa. Fiesta sentaba a Alberto Domínguez, amigo de Isa P, y a Begoña Gutiérrez, examiga de Isabel Pantoja, para un cara a cara.

Emma García y José Ángel Leiras en 'Fiesta'.

Ambos tuvieron una trifulca el fin de semana pasado, con Begoña en plató buscando desmontar las acusaciones de Isa Pantoja frente a su madre. Domínguez llamó por teléfono para rebatirle y Emma García propuso un careo en plató. El abogado de la hija de la tonadillera recogió y el guante y ha sido este 9 de noviembre cuando se ha sentado delante de Gutiérrez.

Los dos han rememorado el incidente ocurrido en el piso de Fuengirola en el que, presuntamente, Isa P se enfrentó a su madre. La examiga de Isabel Pantoja ha revelado que pudo mostrar el audio de la cantante gracias al consentimiento explícito de la artista. Solucionado ese tema, ambos se han enzarzado en una discusión en la que Begoña insistía en no conocer de nada a Alberto.

El abogado de la estudiante de Derecho confesaba que había una frase que había escuchado de Begoña y que era muy comprometida y que no podía desvelar. Dicha frase se la ha compartido a Alexia Rivas, quien aseguraba que le cuadraba perfectamente. A pesar de ello, la examiga de Pantoja ha negado todo.

'Fiesta'.

“No te recuerdo en ese momento”, expresaba de manera tajante Gutiérrez, dejando en evidencia el testimonio de Alberto, quien presuntamente se encontraba también en el lugar. “Lo que yo escuché no lo pudiste escuchar tú porque no estabas. Yo sí. No me hagas tirar de la manta porque va a quedar muy mal. ¿Isa P está de acuerdo con que tú estés aquí? ¿Y su representante? Pues esta semana vas a tener respuesta porque voy a tirar de la manta”, advertía Gutiérrez.

Tras dar paso a los audios, la discusión ha subido de volumen, con Alberto encarándose con Begoña por no haber publicado dichas grabaciones en su momento. El abogado revelaba que Omar Montes, ex de Isa Pantoja, fue invitado por la tonadillera en su cumpleaños. “Asraf se quiere ir e Isa apoya a Asraf y le dijo que si se iba, ella también se iría. Yo le dije a Isa Pi que no le diera ese gusto”, comentaba Domínguez.

Ninguno de los dos se ponía de acuerdo. Tal era el volumen de la discusión, a la que se unió Luis Rollán para contar su versión, dado que también estuvo en el recinto, que Emma García ha parado el debate y ha exigido orden. “Me estoy liando. No me estoy esterando. ¡Un momento, por favor!”, ha terminado exclamando García, ya levantándose de su asiento y con gesto serio.

'Fiesta'.

“Begoña, por favor”, le ha regañado la periodista, para poner una foto en la que se puede ver a la examiga de Pantoja posando con la madre de Alberto Domínguez y con el propio abogado, evidenciando que se conocían y que se tenían la confianza suficiente para hacerse una instantánea juntos.

Aunque parecía que el debate había bajado decibelios, han vuelto a la carga en una conversación que terminó con Gutiérrez señalándole a Domínguez que “tenga el valor de ir a un juzgado” a denunciarle a ella. La presentadora ha parado de nuevo el careo. “Me estoy dando cuenta de una cosa. Un momento, por favor. En lo único que, en este momento coinciden, es que hay una única frase que ambos recuerdan”, remarcaba la presentadora.

“Yo no he dicho ninguna frase”, se ha desdicho Begoña. Para Emma García ha sido suficiente, volviendo a calmar los ánimos. “¡Pero si acabas de decir que sí!”, ha soltado, ya cansada, la conductora. “Has dicho que recuerdas una frase”, reincidía García. “¡Qué no!”, insistía Begoña. “Me estáis volviendo tarumba”, ha dicho la presentadora. El público ha comenzado a “venirse arriba” y ha pedido que la examiga de Pantoja dijese la frase.

Emma García ha pedido orden otra vez. Alberto y Begoña han seguido discutiendo y, finalmente, al ver que el debate había llegado a un punto de no retorno, la vasca decidía continuar con lo programado. Así, ha dado paso a una reportera que se encontraba cerca del domicilio de Diego Gómez, exnovio de la cantante.

“Tengo que decir que, durante la conexión, Alberto y Begoña han estado hablando en un tono normal, incluso hubo un momento en el que se entendían. Ha llegado un poco la concordia”, ha revelado la presentadora, despidiendo a los invitados.