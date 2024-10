Omar Montes recuerda en 'El Hormiguero' cuando no sabía quién era Puigdemont: "Tiene nombre de Pokémon"

En este pasado verano, Omar Montes vivió un momento de lo más viral. El cantante recogía el premio Castillete de Oro, en reconocimiento a su carrera musical y su admiración por el flamenco. El momento coincidía con la fuga de Carles Puigdemont, quien reapareció en España durante las elecciones europeas del pasado 9 de junio. Al quedar en un segundo plano, el artista revelaba desconocer la identidad del expresident.

En una entrevista para EL ESPAÑOL, Montes ofreció una respuesta de lo más honesta y espontánea: “Si es que yo no sé quién es este tío, la verdad [Risas] Seguro que sí, seguro que me habrá robado algo. Total, le roban a uno siempre de todo…” Su respuesta se convirtió en uno de los momentos virales más comentados del mes.

Durante su paso por El Hormiguero en la noche de este jueves 3 de octubre, para promocionar su concierto en el Palacio Vistalegre de Madrid el sábado 12 de octubre, dentro de su llamada Illuminati Party, el artista presentaba también nuevo single, Oh baby. Sobre ese momento, Motos quiso recordar su espontánea respuesta sobre su desconocimiento sobre la identidad del expresident fugado.

“Un poco [Puigdemont le quitó protagonismo]. Me dicen que había robado no sé qué h*****s, ¡pues sí! Al principio, lo juro por lo más sagrado, que no me sonaba el nombre de Puigdemont. Pero, no sabía el cargo que era. Puigdemont me sonaba a Digimon o Pokémon. Pensaba que era un Pokémon de tipo fuego. Luego ya me explicaron quién era este señor. Pero sí, ¡me robó el protagonismo!”, explicaba a Motos.

Montes volvió a recordar que, según él, forma parte de los Illuminati, una supuesta sociedad secreta con ricos y poderosos y cuyo propósito sería establecer un “nuevo orden mundial”. Motos le preguntó cómo alguien puede entrar en dicha sociedad. “Es muy fácil, aunque depende del sitio. Mi último amigo que se hizo Illuminati, que se compró una isla, entró. Depende de la logia, él está en la de Marbella”, explicaba el cantante.

Pablo Motos y Omar Montes en 'El Hormiguero'.

“Para hacerse de ellos, se tuvo que poner una túnica, tuvo que beberse un litro de vino y le hicieron meterse en un ataúd. No lo que hicisteis con Plex, que era enterrarlo. No, él estaba arriba, en el suelo y normal. Tenía que estar allí toda la noche. Al día siguiente, dependiendo de cómo amaneciera, le dejaban entrar o no”, detallaba.

“Te dan tu carné y de todo. Es tu tarjeta de masón”, añadía Montes. “Lo que pasa es para hacerte de los masones, te tiene que invitar uno que ya esté dentro y este debe estar dentro más de dos años”, compartía el artista. “¡Qué lío me estoy haciendo!”, respondía Motos.