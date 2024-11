Raquel Bollo y Ángela Portero viven un brutal rifirrafe por Isa Pantoja: "No has vivido nada y cuentas lo que te da la gana"

Las palabras de Isa Pantoja sobre su infancia y adolescencia y su conflicto con su madre todavía siguen resonando. De viernes ha acogido la visita tanto de como de Raquel Bollo. El marido de la estudiante de Derecho acudía de nuevo al programa nocturno para defender a su esposa y lanzar un ‘dardo’ a su suegra. Por otro lado, la empresaria acudía para matizar las declaraciones de Isa P.

Bollo abordó uno de los episodios más escabrosos que narró Isa Pantoja, el relacionado con cómo Kiko Rivera, después de descubrir que ya no era virgen, le “regó con agua para limpiarla”. En ese momento, la ex de era amiga íntima de Isabel Pantoja, por lo que conocía de primera mano los hechos.

La excolaboradora de Sálvame contó a Santi Acosta y Bea Archidona contó una versión muy distinta de ese suceso. Si bien, la empresaria no estuvo presente en esa fría noche de diciembre, quien sí estuvo fue su hijo Manuel, el cual le contó su testimonio y es del que se ha hecho eco.

Según Bollo, su hijo Manuel le contó esa misma noche cómo sucedió lo de la manguera. La empresaria le quita importancia al asunto, al reducir ese momento a una simple discusión entra una hija muy rebelde con su madre y su hermano mayor. “Yo recuerdo que Isa está en casa de su hermano porque había quedado con el chico con el que salía. Se entera su madre de que hay un día en el que le dicen que van a un museo y eso no es así. Era una época difícil, Isa tenía una adolescencia difícil”, en plató.

“Recuerdo que mi hijo a mí me llama y me dice que Kiko le ha dicho que vaya con él a Cantora porque la tita [Isabel Pantoja] y la prima [Isa Pi] están discutiendo. Cuando mi hijo llega allí lo que se encuentra es una discusión entre madre e hija, una chica que está vestida discutiendo con su madre en un porche”, proseguía.

Raquel Bollo en 'De viernes'.

“Llega un momento en el que ella, la niña, le dice a su madre que cuando sea mayor de edad se va a sentar en un plató de televisión y va a contar cómo es ella realmente. En ese momento Isabel madre le da una cachetada y su hermano [Kiko Rivera] le echa un poco de agua encima con una manguera que está siempre allí en el porche”, continúa.

“No la regó, le echó un poco de agua por la rabia de lo que la niña le acaba de decir a su madre. Le echó un poco de agua a una niña vestida, no riega a una niña desnuda como han contado, a mí me parece muy grave que Isa permita que se cuente eso porque no es verdad”, señalaba, buscando así desmontar la versión de la colaboradora de Vamos a ver.

'De viernes'.

Una versión de los hechos que no convenció a Ángela Portero. La concursante de GH VIP 3 defendía lo narrado por la cantante de Ahora estoy mejor. Es más, señalaba que las declaraciones de Isa Pi contaban con mucha credibilidad. “Isabel Pantoja y Kiko Rivera subieron al cuarto de la niña a buscar el famoso teléfono móvil que Isa tenía escondido. Revisan el cuarto y lo encuentran. Ella baja corriendo de su habitación y sale hacia el porche, allí ya están su hermano y su madre”, expresaba la periodista.

“Kiko coge la manguera y hecho una furia le dice 'desnúdate'. La niña se queda en braguitas y sujetador y él le dice a su madre 'si no eres capaz de ver lo que voy a hacer, vete', e Isabel Pantoja se mete dentro de la casa dejando allí sola a Isa. Ahí Kiko empieza a regarla y a decirle de todo, cosas horribles que la pobre Isa no ha podido ni verbalizar”, continuaba.

“Hay un momento en el que Isa se pone de rodillas y empieza a gritar tan fuerte, tan fuerte que todos los que están dentro de la casa, incluido tu hijo Manuel, la escuchan. Agustín Pantoja sale para frenar esa situación, ya sea para ayudar a la niña o para ayudar a Kiko que estaba hecho una furia y la cosa no fuese a más”, concluía Portero.

Raquel Bollo y Ángela Portero en 'De viernes'.

“Las medias verdades o las medias mentiras dan mucho miedo”, expresaba Bollo antes de que Portero hablase. “Se te ha ido la pinza”, le decía a Portero. Se produjo un fuerte rifirrafe entre la colaboradora y la invitada. “Isa era una niña protegida. Cuando los 'No' llegan siendo más adulta, en la adolescencia, se vuelve un problema”, justificaba la empresaria.

“No tengo necesidad de mentir. Podéis creer lo que queráis, yo estoy aquí para contar mi vivencia”, añadía, con Portero dejando claro que su versión no la creía. “Tú estabas trabajando todos los días y no estabas tanto con Isabel”, le reprochaba la periodista. Tú no has vivido nada y cuentas lo que te da la gana, le espetó la empresaria.