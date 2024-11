Bea Archidona frena a José Antonio León en 'De viernes' por sus palabras sobre Isa Pantoja: "No se puede normalizar"

Las revelaciones que lanzó Isa Pantoja en De viernes el pasado 18 de octubre siguen resonando en la conversación de la crónica social. Este pasado 1 de noviembre, el magacín nocturno no cerró por ser el Día de Todos los Santos. El plató del programa que presentan Santi Acosta y Bea Archidona acogió los testimonios del actual marido de la hija de Isabel Pantoja, Asraf Beno, como de Manuel Amador, su primer novio.

Fueron las palabras de Amador las que provocaron que José Antonio León, uno de los colaboradores veteranos del magacín nocturno producido por Mandarina, lanzase una serie de controvertidos comentarios que encendieron a Bea Archidona y obligaron que interviniese, frenándole en seco.

Fue en el Scoop, donde Amador explicaba cómo surgió la relación que tuvo la hija de la tonadillera. En ese momento, él tenía 18 años, mientras que ella contaba con sólo 16. “Tuvimos una relación de cuatro o cinco meses, nos conocimos en una red social, me dio el teléfono hablamos por teléfono. El primer paso en la relación lo da ella, siempre estaba a la espera porque el problema es que la familia estaba en contra de que tuviese un novio”, explicaba.

El ex de la cantante de Ahora estoy mejor rememoraba cómo fueron esos días de relación. “Isa y yo tuvimos unos 6 o 7 encuentros y todos fueron en Madrid. Uno de los días que nos vimos, ella estaba en el instituto y si recuerdo que se salió del recreo y nos vimos ese rato y volvió”, compartía desde el Scoop, con Asraf Beno presente en el plató.

“Ella se las ingeniaba para podernos ver y estar juntos, nos veíamos en algún centro comercial”, narraba. Un testimonio que para José Antonio León era convenido. El tertuliano quiso desacreditar sus declaraciones, provocando el efecto opuesto del que buscaba.

“Estás siendo muy suave, en 2013 dijiste que no te gustaba nada ella, que estuviste con ella porque era la hija de Isabel Pantoja y que iba a ser igual de friki que el hermano. Ahora parece que ha madurado, pero le voy a decir una cosa comerciar con este dolor, que él quiso venderme un vídeo de él entrando en Cantora, comerciar con este dolor de una niña te hace igual de cómplice que todos los que hicieron daño a Isa Pantoja”, reaccionaba desde plató.

Terelu Campos respondió a las declaraciones de su compañero de bancada. “Yo creo que él lo ha explicado muy bien. Ella era una niña de 16 años que estaba totalmente fiscalizada, que para ir a cualquier sitio iba acompañada de alguien, es decir, nunca iba sola, conoce a este chico, le gusta pues lo normal con 16 años”, argumentaba.

La hermana de Carmen Borrego le restó importancia a la diferencia de edad, de apenas dos años, señalando que la relación como algo propio de la adolescencia. “Que él tiene dos años más pero bueno, por favor, que no hay una diferencia de edad de diez años ni ella es menor. Ella tiene la edad para poder mantener legalmente una relación dejémoslo bien claro”, defendía.

Bea Archidona salió a defender el testimonio de Amador, así como corroborar las palabras de Terelu. “Y lo importante de este relato de Manuel no es lo que hacían dentro de una habitación sino como relata él cómo vivía Isa esos años de adolescente que ni siquiera podía salir a la calle. Vamos a quedarnos con lo importante y no con la superficie”, expresaba la presentadora.

José Antonio León quiso afear la relación que tuvieron, por aquel entonces, un chico de 18 años y una chavala de 16, algo completamente normal y, como señalaba Terelu, legal. “Yo que no tengo hijos quizás no soy el más propicio para decir esto, pero que normalicemos que un tío adulto con 19 años tenga relaciones sexuales con una niña de 16 al amparo en la casa de sus padres, que se salte el colegio, que luego se salte Cantora y que la niña se escape si lo queremos normalizar...”, justificaba.

Archidona frenó en seco al colaborador. “José Antonio lo que hay que normalizar son las conversaciones con los hijos sobre ese tema y lo que no se puede normalizar es que porque una niña tiene relaciones sexuales se le plante y se rocíe con una manguera con agua fría, eso sí que no se puede normalizar”, afirmó rotundamente.

León se quedó sin palabras, dado que Santi Acosta optó por poner otro fragmento de las declaraciones de Amador en el Scoop. Fue tras ello, cuando el panelista quiso matizar sus palabras. “Yo quiero decir que me iba a enfurruñar contigo, pero yo sé que tú eres más inteligente para hacer ver que no estoy a favor obviamente de que a esa niña se le hiciese eso”, expresaba el colaborador.

“Lo tenemos claro todos”, aseguraba Acosta. “Todo el mundo tiene muy claro que eso no se hace”, añadió Archidona. “Yo no justifico lo que se le hizo a Isa, y lo despreciable de cortarle el pelo en público y esa vejación, lo que me quiero referir es que habrá mucha gente en su casa que con una niña bajo su responsabilidad en un colegio y siendo menor tenga una serie de obligaciones y menores”, manifestaba.

“Es verdad que está fatal lo que hizo Isabel Pantoja y todo su entorno, pero habrá que mirar también, y yo no soy quién, que hacía la niña o que no hacía para que estuviera en esa situación”, concluía.