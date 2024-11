Lolita Flores estalla en 'De viernes' contra los bulos sobre su estado de salud: "¿Por qué me queréis matar?"

El pasado 4 de octubre, los fans de Lolita Flores se quedaron muy preocupados después de que la actriz y cantante anunciase, a través de sus redes sociales, la cancelación de la representación de Poncia, la obra con la que está de gira, en Villena y Elche, tanto para esa jornada como para el domingo 6. La artista padecía una “traqueobronquitis vírica” que le obligaba a guardar reposo.

Un contratiempo del que la cantante de Amor, amor se recuperó. Tal y como mostró en sus redes sociales, Lolita retomó la obra de teatro y la gira en días posteriores, al subirse a los escenarios de Lucena, Cazorla, Marbella, Huelva y Jerez de la Frontera. A pesar de compartir vídeos e imágenes en las que se le ve gozando de una magnífica salud tras sufrir una traqueobronquitis vírica, han surgido rumores de que su salud ha empeorado.

Cansada de los bulos, la juez de Tu cara me suena se sentó como invitada en De viernes, decidida a desmentir la campaña de desinformación de la que está siendo víctima. La cantante y actriz ha tenido que hacer frente a titulares en los que se llegaba a decir que iba a retirarse de los escenarios. “Tengo una vida que es de locos y mucho estrés”, comenzó a decir en su intervención.

Lolita desmintió que vaya a retirarse y habló sobre la traqueobronquitis, recordando que es humana y que, por ello, no es inmune a enfermedades o virus. “Yo vivo de mi garganta y hay muchos cambios de temperatura. No soy de plástico, me pongo mala como todo el mundo”, explicaba, recordando que lo que padeció no fue grave y que sólo necesitaba unos días de reposo.

“Si hice ese vídeo es porque tengo una traqueobronquitis. Me dijo el médico que no podía hablar, ¿pues yo qué hice? Lo suspendí”, detallaba. La artista siguió las recomendaciones médicas, lo que le permitieron recuperarse y seguir con la obra. La cantante de Sarandonga lamentó haber sido víctima de una campaña de bulos y que llegasen a cuestionar algo tan delicado como su salud o su edad.

Lolita en 'De viernes'.

“Me da mucha pena que haya gente que me quiera tan mal. A mí me han hecho daño en la vida y no le he deseado ningún mal a nadie. ¿Por qué me queréis matar si tengo 66 años y la fuerza de un toro?”, expresaba visiblemente dolida. La actriz miró a cámara para criticar a los medios de comunicación que se hicieron eco de estas informaciones.

“Toda la prensa tiene mi teléfono y no me llamáis para preguntarme. ¿Os creéis que si yo tuviese una enfermedad no lo iba a decir? Por favor, dejen de inventar. Yo de momento no la tengo. No me queráis matar que todavía no tengo dinero para morirme”, expresaba, tirando de humor.

'De viernes'.

Aprovechando su presencia en De viernes, tanto los presentadores como los colaboradores quisieron saber su opinión sobre las declaraciones de Isa P. La artista fue rotunda sobre las palabras que pronunció la hija de la tonadillera. “Yo en esa época ya no estaba. Conocí a Isa cuando era muy chiquitita, con tres años. Yo no dudo de lo que ha contado Isa. Si realmente ha pasado eso me parece denunciable”, manifestó.

No obstante, fue prudente en sus palabras hacia Isabel Pantoja. “La última vez que le mandé un mensaje a Isabel Pantoja fue por la muerte de su madre Ana. No me puedo meter en camisas de once varas porque yo no he estado ahí”, reconocía, señalando que si la tonadillera le “llamara para pedir ella”, ella “se la daría”.