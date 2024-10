Lolita Flores, obligada a suspender su obra de teatro por motivos de salud: el "triste" mensaje que ha compartido

La cantante Lolita Flores (72 años) no está pasando por un buen momento a nivel de salud. Como cantante y actriz -la hija de la inolvidable Lola Flores es una de las artistas más polifacéticas de España-, Lolita lo ha demostrado todo, pero, pese a ese poderoso aval, siempre se ha caracterizado por ser una profesional y responder a todos sus compromisos.

No obstante, a veces, la salud se impone. Y toca parar, recuperarse y descansar. Es lo que le ha pasado a Lolita en las últimas horas. Con todo el dolor y la "tristeza" del mundo, la hermana de Rosario Flores (60) ha emitido una suerte de comunicado en su red social Instagram para anunciar que tiene que cancelar un compromiso por motivos de salud.

Conviene puntualizar que Flores está, en estos momentos, triunfando en el teatro con la obra Poncia, de Federico García Lorca. Un trabajo brillante, escrito y dirigido por Luis Luque, y creado a partir de La Casa de Bernarda Alba. Este proyecto sobre las tablas ha sido, según ha relatado la propia artista, un regalo. Sin embargo, Lolita ha suspendido dos funciones.

En concreto, los habitantes de las localidades Villena y Elche no podrán disfrutar de su arte. Así lo explica ella misma: "Vuelvo a poner esta foto porque estoy triste, muy triste, de no poder hacer Poncia en Villena y en Elche. Tengo traqueobronquitis vírica, que me deja inflamada toda la garganta y con tos de perro".

Añade Flores: "Ya estoy en buenas manos y me voy a curar para poder seguir con este regalo que la vida me ha dado: mi profesión y el cariño y admiración de la gente. Esta Poncia no podrá ir esta vez, pero iré en algún momento si Elche y Villena así lo quieren. Gracias y mil perdones, pero una es humana, aunque a veces no lo parezca. Pues sí lo somos".

Termina su post la intérprete de Amor, amor así: "Gracias a todo mi equipo y a los teatros a los que no he podido acudir, y a mis compañeros, y, sobre todo, a toda esa gente que tenía su entrada. No saben cómo lo siento".

Muchos han sido los compañeros de profesión, amigos y seguidores que no han dudado en responder a su mensaje, llenando su muro de abrazos y apoyos. "Cuídate mucho. Eres muy fuerte y en nada estarás de nuevo dándolo todo", le ha hecho ver la actriz Lydia Bosch (60). Jorge Cadaval (63), otro amigo, le postea: "Lo primero es la salud, amiga, a recuperarse. Muchos besitos".

Desgraciadamente, ésta no es la primera vez que Lolita, con todo su dolor, se ve obligada a faltar a su trabajo, a causar baja. En noviembre de 2021, la hermana de Rosario daba un recital de Poncia en el Teatro Español, y una indisposición tumbó sus planes. Un mes antes, en octubre de 2021, Lolita encabezaba el cartel de Llévame hasta el cielo y le acometió un ataque de ciática.