Lolita Flores se mete en un jardín en ‘Tu cara me suena’ al hablar de su hijo: “Salía con varias chicas”

México ha estado muy presente este viernes en Tu cara me suena. Miguel Lago tuvo el honor de imitar, con mucha habilidad, a Luis Miguel con el tema Suave, y más tarde, Supremme de Luxe pasó por el clonador para emular a Javier Solís con el himno Sombras nada más. Una enorme actuación que le valió muy buenas críticas por parte del jurado, y Lolita fue la primera en hablar.

Sin embargo, antes de dar su veredicto, la hermana de Rosario Flores se fue por las ramas, pues en la canción se levantó y se sentó de su asiento, y eso le hizo recordar a Teresa Rabal. “Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar”, cantó Lolita. Y eso provocó que le viniese una idea para narrar una de sus descacharrantes historias personales, mientras todos coreaban “anécdota, anécdota”. “Esta anécdota es de mi hijo”, comenzaba a decir la cantante y actriz. Y Carlos Latre deslizaba que después de la que contó sobre su madre orinándose en un ascensor, todo podía parecer ya poco. “Mi hijo, hace años, salía con varias chicas”, apuntaba sobre Guillermo Furiase, que en la actualidad tiene 30 años y es músico y compositor. “¿El poliamor ya?”, preguntaba Supremme, sobre eso de estar con varias a la vez.

“Eran amigas”, aclaraba Lolita. “Entonces me decía: no, mamá porque hoy he quedado, con una amiga mía. Y yo le decía: qué es. Es médico. Digo: ah, qué bien. A la semana siguiente: mamá, que he quedado con una amiga. ¿Qué es? Abogado. Así se llevó como tres meses. Y le dije: hijo, te voy a cantar porque a los oficios vamos a jugar”.

Entonces Lolita quiso aclarar que eran “amigas”, y que esto pasaba cuando “mi hijo tenía 14 o 15 años”. “14 años y ya salía con médicos”, decía entre risas e incredulidad Carlos Latre, mientras que Lolita Flores no se podía aguantar la risa. “Desde aquí, decir que es ilegal”, exclamaban humoristas como Juanra Bonet o Miguel Lago, mientras bromeaban con denunciar a esa doctora. “Tu hijo era un fenómeno”, le decían a Lolita también, mientras Manel Fuentes llamaba al orden para que valorasen, ya sí, a Supremme.

B ustamante, ganador de la gala

En la gala de anoche, David Bustamante se alzó como ganador. Fue la segunda entrega en la que se alzaba con la máxima puntuación, gracias a su imitación de Joaquín Sabina. Le siguió en la tabla Conchita, que hizo de Simba en El Rey León, y Raoul Vázquez como Manuel Carrasco.

La próxima semana se celebrará ya la semifinal de esta undécima edición, y de momento la tabla la encabeza Raoul, seguido de Bustamante y de Julia Medina. Por una cuestión puramente matemática, Raoul ya es finalista de la temporada, pues tiene 220 tantos, y saca 16 de diferencia a Bustamante.